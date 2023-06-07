Александр Робак и Борис Хлебников представили морскую драму «Снегирь»

Александр Робак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 6 июня прошла премьера фильма «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова. Картина снята по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Главные роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников. В широкий прокат лента выходит 8 июня.

Морская драма рассказывает об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна «Снегирь». Корабль становится плавучим домом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В эту разношерстную компанию попадают двое новичков - Никита и Максим. Ребята учатся в мореходке и прибыли на судно на практику. Макс мечтает однажды стать капитаном, Никита поехал за компанию. Реальность оказывается намного суровее их идеалистичных представлений о профессии моряка. И надвигающийся шторм становится для них далеко не главным испытанием.

Александр Робак, Тимофей Трибунцев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«У нас очень много было консультантов - капитанов, простых моряков. Мы изучали корабль. Мы поехали в Мурманск, где общались с людьми. Наша подруга - документалист Зака Абдрахманова - ездила в рейс большой зимний с командой моряков на траулере», - рассказал Борис Хлебников.

В течение двух часов зрители следят за работой рыбаков на Баренцевом море. В центре сюжета - конфликт между опытным боцманом в исполнении Александра Робака и юным студентом Никитой. Его сыграл сын Бориса Хлебникова Макар.

Макар Хлебников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Мы много общались с моряками, что-то с них считывали, срисовывали - пластику, манеру общения, какие-то навыки, чтобы все было максимально достоверно, - рассказал Александр Робак. - Ребята всегда были с нами, неточностей в этой истории нет. Все было 150 раз проверено и выверено еще за полгода-год до начала съемок».

Олег Савостюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кульминацией фильма становится масштабная сцена шторма в море. Сложно поверить, что она снималась не на открытой воде, а в одном из петербургских павильонов. Чтобы воссоздать кадры бушующей стихии, на макет корабля выливали по 200 тонн воды в день, практически смывая актеров с палубы.