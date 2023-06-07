Оформляющая израильское гражданство внучка Ефремова похвасталась пикантными татуировками

Ольга Ефремова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В московском кинотеатре «Октябрь» 6 июня прошла премьера фильма режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь». Среди других звездных гостей на премьеру пришла внучка знаменитого актера Олега Ефремова Ольга. 35-летняя актриса позировала на красной дорожке в очень смелом наряде, позволившей ей похвастаться пикантными татуировками.

Ольга нарядилась в бархатный корсет и брюки с леопардовым принтом. На обнаженном плече артистки красовалась красноречивая татуировка «What ever ola wants – olа gets» («Все, что Оля захочет – она получает»). А над грудью Ефремова наколола пикантные сердечки и символ мира.

Актриса выбрала смелый наряд, обнаживший татуировки на груди. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно внучка создателя театра «Современник» заявила, что оформляет израильское гражданство. По словам Ольги, она это делает «по зову крови». Ефремова давно пыталась обеспечить себе «запасной аэродром» и долгое время старалась получить гражданство Италии, но не сумела. Несколько лет назад Ольга вышла замуж за итальянского бизнесмена Алессандро Сини, у них родился сын Арсений. Но брак с иностранцем обернулся для артистки настоящим кошмаром. Они разошлись, и после развода экс-супруг насильно удерживает сына в стране и не дает ему уехать в Россию.

«Он мне уже два года не дает ребенка в Россию привезти. Итальянские мужчины любят, у них такая забава — у русских женщин забирать детей. Он хочет, чтобы ребенок жил с ним, а я так, раз в недельку приезжала и с ребенком два часика играла. Вот такое у него представление, как малышу нужна мама», - рассказала Ефремова в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

После свадьбы Алессандро и Ольга поселились в маленьком городке Анцио. Но жизнь в итальянской глуши пришлась наследнице знаменитой фамилии не по вкусу. Около пяти лет Ефремова жила на две страны и свободно возила Арсения в Москву, но потом решила официально оформить развод. Муж пришел в ярость и через суд добился запрета на вывоз ребенка.

«У нас уже начался развод. Так как это Италия, то это будет длиться годами. И стоить это будет очень дорого. Там минимум года три. У нас сейчас еще такая ситуация не простая между Россией и Европой. Он и момент-то выбрал не просто так такой! Сейчас все против нас. Человек настолько приглушен своей обидой и ревностью, и он не может разделить мухи и котлеты!» - говорит Ольга.

На обнаженном плече артистки красовалась красноречивая татуировка «What ever ola wants – olа gets» («Все, что Оля захочет – она получает»). Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тяжелый развод не помешал актрисе завести роман с наследником известной фамилии – внуком первого президента России Борисом Ельциным. Ольга и Борис встречались около года, но потом их отношения быстро сошли на нет.

Родители Ольги – дочь Олега Ефремова Анастасия, театральный критик, и бизнесмен Андрей Нестеров разошлись, когда ей было 15 лет. Мать актрисы Анастасия родилась в гражданском браке Олега Ефремова со сценаристкой Ириной Мазурук, дочкой Героя Советского Союза, прославленного летчика и сталинского "сокола" Ильи Мазурука. Ирина Мазурук рассталась с Олегом Ефремовым после трех лет совместной жизни из-за его систематического пьянства и измен. Точку в их отношениях поставил роман Ефремова со звездой фильма «Любовь и голуби» Ниной Дорошиной.