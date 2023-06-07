Ирина Безрукова в ярком купальнике показала фигуру, как у 20-летней

Ирина Безрукова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Безрукова своим примером доказывает, что женщина и после 50 лет может оставаться красивой и привлекательной. 58-летняя актриса начала готовиться к пляжному сезону и показала в соцсетях обновку из своего гардероба. Ирина продемонстрировала купальник, в котором она собирается отправиться в отпуск.

Экс-супруга режиссера Сергея Безрукова сфотографировалась в ярко-синем монокини с длинными рукавами и необычным принтом. Артистка похвасталась стройной фигруой и длинными ногами.

«Многие знают, что я люблю женственные и оригинальные наряды. Но мало кто знает, что при всем при этом я предпочитаю функциональные и ноские вещи. Мне в этой модели особенно нравятся длинные рукава, которые защищают плечи от солнечных ожогов и сам материал. Ткань — тонкая и невесомая, но устойчивая к ультрафиолету. К такому купальнику полагается роскошный отдых на побережье, но об этом расскажу попозже», - рассказала Безрукова в своем блоге.

Ирина продемонстрировала купальник, в котором она собирается отправиться в отпуск. Фото: соцсети.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Восхитительная женщина в роскошном купальнике!», «Ирина, какая же вы красивая! Не обращайте внимания на злые комментарии, всем мил не будешь. Вы выглядите так, что многие просто бесятся от зависти, даже не подозревая, сколько сил нужно приложить, чтобы так шикарно выглядеть. Восхищаюсь вами!», «Красивые ноги, роскошное тело, как у 20-летней», - пишут подписчики Безруковой.

Напомним, Сергей и Ирина Безруковы прожили вместе 15 лет. Ради Безрукова Ирина ушла от мужа, актера Игоря Ливанова, забрав с собой сына Андрея. Первые годы актриса старалась окружить избранника заботой и вниманием, но постепенно их отношения начали портиться. Их разрыв был довольно болезненным — актер ушел от жены к режиссеру Анне Матисон. Расставание усугубило трагическое событие: единственный сын Ирины Андрей погиб в 25 лет.

Сейчас Сергей Безруков счастлив в браке с Анной Матисон. Они поженились 11 марта 2016 года, после того, как артист развелся с Ириной. Режиссер говорит, что сохранил с бывшей женой хорошие отношения и старается во всем ей помогать. Ирина работает в Московском Губернском театре, который возглавляет Безруков.

- Мы очень хорошо общаемся. Я помогаю ей. Она тоже работает в театре. Для меня это важно, потому что вычеркивать что-то в этой жизни никогда не нужно. Нужно оставаться людьми и налаживать отношения, - рассказывал Безруков.