Джонни Депп: «Я верю в призраков и сам надеюсь когда-нибудь им стать!»

Джонни как-то заявил, что начал курить в 12 лет, с невинностью расстался в 13, а к 14 «перепробовал все возможные виды наркотиков» Фото: EAST NEWS

«ВСЕГДА ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ УРОДОМ»

Про свою мать Джонни Депп говорил: «она ругалась, как матрос, играла в карты и курила сигареты». Она была домохозяйкой, хотя периодически подрабатывала официанткой; отец же был инженером-строителем. Это была самая обыкновенная семья, которая жила в самом обыкновенном американском городке Оуэнсборо. Джонни был очень привязан к дедушке, про которого всем потом рассказывал, что он был чистокровным индейцем чероки (по другой версии, чероки была его прабабушка; правда, предоставить доказательства того или другого он не смог, из-за чего в 2010-е разразился небольшой скандал - настоящие индейцы заявили, что Джонни безо всяких на то оснований «присваивает» их национальность).

В любом случае, дедушка умер, когда Джонни было семь лет, и с тех пор он верит в призраков: «Я верю в то, что дед где-то рядом, направляет меня и присматривает за мной… Я и сам надеюсь когда-нибудь стать призраком». Еще в детстве у него было что-то вроде галлюцинаций: он словно спал наяву, не в состоянии ни двигаться, ни говорить, в воздухе появлялось лицо. Джонни понимал, что это привидение, но оно так и не могло ему растолковать, чего от него хочет…

Да и вообще, по его словам, он рос странным, «чокнутым» ребенком, который мечтал то стать Брюсом Ли, то служить в спецназе, а еще увлекался книгами о Второй мировой войне (вырыл во дворе землянку и сидел там в ожидании авианалета). В школе у него было мало друзей, и потом он замечал, что «всегда чувствовал себя там уродом». Неудивительно, что он потом так хорошо вписывался в роли разнообразных изгоев в фильмах Тима Бертона.

Джонни влюбился в рок-музыку Фото: EAST NEWS

Семья в какой-то момент начала активно переезжать с места на место - матери словно бы нравился такой цыганский образ жизни. Джонни как-то заявил, что начал курить в 12 лет, с невинностью расстался в 13, а к 14 «перепробовал все возможные виды наркотиков». А еще мать в какой-то момент подарила ему гитару, и Джонни влюбился в рок-музыку. Он даже бросил школу в старших классах, чтобы играть в рок-группе. Правда, популярности завоевать не получилось, и деньги пришлось зарабатывать телефонным маркетингом, впаривая клиентам разные ненужные вещи…

«АКТЕРОМ Я ВСЕРЬЕЗ СТАНОВИТЬСЯ НЕ ХОТЕЛ»

В 1983 году 20-летний Депп женился на гримерше Лори Энн Эллисон. Брак продлился совсем недолго, но Лори познакомила мужа с молодым актером Николасом Кейджем, которого давно знала. И тот убедил Джонни, что ему стоит попробовать себя в качестве киноартиста. Он же помог ему записаться на кастинг в фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов», - и Джонни сразу получил в нем большую роль. (Персонаж в одной незабываемой сцене проваливался в кровать, которая его перемалывала и через несколько секунд извергала в виде кровавого фонтана). Никто и не думал, что фильм Уэса Крейвена станет одним из самых знаменитых хорроров в истории, и что впереди у Джонни (который открыто говорил «Актером я всерьез никогда становиться не хотел») - блистательная карьера.

Джонни в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов»

Но блистательной она стала не сразу. Там были и неудачные фильмы, и сериал «Джамп-стрит, 21» (популярный, но не обещавший, что Джонни когда-нибудь станут считать большим артистом…) Только в 1990 году Депп сыграл две роли, которые изменили все: сначала снялся в фильме скандального (в прошлом) режиссера Джона Уотерса «Плакса», а потом - в «Эдварде Руки-ножницы» Тима Бертона. Вот последний фильм, в котором он играл несчастного, робкого, трогательного уродца, по-настоящему открыл критикам и публике будущую суперзвезду.

Кадр из фильма «Эдвард Руки-ножницы»

Джонни снимался с Вайноной Райдер, с которой у него завязался долгий роман, и которая говорила: «Сначала я подумала, что он – типичный ботаник. Он был невероятно, потрясающе застенчив». Депп все порывался на ней жениться, но он, похоже, порывался жениться на каждой девушке, с которой крутил роман (например, на актрисах Шерилин Фенн и Дженнифер Грей) - такая уж у него была натура. Ограничился тем, что дарил Райдер кольца и набил на руке татуировку «Вайнона навсегда», а потом отношения закончились.

Дальше был бурный роман с Кейт Мосс. И поступки, после которых Деппа начали называть «новым плохим парнем Голливуда». Ему ничего не стоило расколошматить мебель в дорогом отеле на сумму в 9000 долларов, просто ради того, чтобы выплеснуть накопившуюся за день агрессию. А что касается работы, он последовательно отказывался от ролей в хитах: не снялся в «Скорости», в «Интервью с вампиром», в «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы. Зато играл в малобюджетных картинах типа «Что гложет Гилберта Грейпа» или «Аризонской мечты» Эмира Кустурицы. В итоге настоящей кассовой звездой его стали считать только после «Пиратов Карибского моря», собравших по всему миру сотни миллионов; со временем эта франшиза принесла Джонни звание самого высокооплачиваемого актера в мире.

Джонни Депп и Кейт Мосс Фото: EAST NEWS

ВАНЕССА И ЭМБЕР

К тому моменту, как фильм вышел (а было это в 2003 году) всем казалось, что личная жизнь Деппа наконец-то устаканилась. Снимаясь в Париже в фильме Романа Полански «Девятые врата», он познакомился с певицей и актрисой Ванессой Паради. Через несколько месяцев после начала романа она забеременела, и родила дочку Лили-Роуз. А еще через три года появился на свет сын Джек. Все было спокойно и благообразно на протяжении 13 лет, но в 2011-м Депп и его гражданская жена перестали вместе появляться на публике. Вскоре стало известно, что на съемках фильма «Ромовый дневник» у Деппа начался роман с молодой актрисой Эмбер Херд…

Джонни Депп и Ванесса Паради Фото: EAST NEWS

Об этих отношениях можно написать целую многотомную эпопею. Сейчас никто уже не помнит, что Джонни и Эмбер вроде бы по-настоящему любили друг друга - помнят только грандиозных масштабов бракоразводный процесс, в ходе которого Джонни и Эмбер поливали друг друга помоями и почти в буквальном смысле слова размахивали грязным бельем. В итоге Депп выиграл. То есть формально жюри присяжных в составе семи человек признало, что обе стороны немножко клеветали друг на друга, но сочло, что Джонни в качестве компенсации заслуживает 15 миллионов долларов, а Эмбер - только двух миллионов. То есть Депп выиграл как бы по очкам, вернее, по деньгам. Судя по реакции соцсетей, большинство людей такому исходу очень обрадовались…

КСТАТИ

Его зубы испортили эспрессо и сигариллы

В мае Джонни Депп появился на Каннском кинофестивале: представлял костюмную драму «Жанна Дюбарри», где сыграл короля Людовика XV. Фанаты обратили внимание на его улыбку, которая совсем не была похожа на голливудскую: зубы выглядели желтоватыми. В соцсетях начали обсуждать, что они у Джонни будто бы «гниют». Но дантист доктор Апа, к которому обратились журналисты с сайта Page Six, заявил, что речь идет о «нормальном износе» зубной эмали. (Доктору Апа можно верить - он работает со знаменитостями и отвечает за улыбки многих певцов и актрис). По мнению стоматолога, во всем виновато многолетнее пристрастие Деппа к эспрессо и сигариллам. Он рекомендует ему профессиональное отбеливание зубов (которое актер явно в последнее время не делал), а в идеале - установку виниров.

На съемках фильма «Ромовый дневник» у Деппа начался роман с молодой актрисой Эмбер Херд

Впрочем, раньше Депп не просто пренебрегал уходом за зубами - он этим бравировал. В 1995 году в интервью журналу Premiere он гордо заявлял, что в зубах у него «полным-полно дырок». Сообщал, что несколько лет назад стоматолог очистил ему зубной канал, а потом Депп забыл поставить пломбу - «и теперь у меня во рту маленький гнилой пенек». Некоторые сочли это заявление достойным настоящего рокера.

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