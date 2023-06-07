ФСБ России задержала жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины

Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Сотрудники Федеральной службы безопасности России поймали жителя Приморского края, на шпионаже. Его обвиняют в совершении государственной измены «в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины».

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации, - говорится в заявлении ФСБ России.

На кадрах видео, которые распространила спецслужба можно увидеть задержание подозреваемого. Во время обыска у него обнаружили бутылки с какими-то подозрительными веществами, которые были отправлены на экспертизу. Может это бутылки с зажигательной смесью, а может - пробы воды с территорий секретных объектов.

Отметим, что это рядовой сценарий. Сначала сотрудники украинской разведки вербуют и проверяют: дают бессмысленные поручения, потом предлагают что-нибудь поджечь, отравить, а затем, уже имея на гражданина компромат требуют от него снять и передать координаты военных объектов либо совершить другое тяжкое преступление.

«Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (Государственная измена). Обвиняемый задержан, находится под стражей. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные продолжаются», - отметили в ФСБ России.