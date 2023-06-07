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Политика7 июня 2023 7:37

Видео боевой подготовки военнослужащих-контрактников показало Минобороны России

При проведении занятий инструктора уделяют особое внимание совершенствованию навыков стрельбы
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Военнослужащие ежедневно отрабатывают с инструкторами учебно-боевые задачи. Фото: МО РФ

Военнослужащие ежедневно отрабатывают с инструкторами учебно-боевые задачи. Фото: МО РФ

На одном из полигонов на Юге страны идут учебные боевые занятия с военнослужащими, которые только недавно подписали контракты на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ.

- Интенсивные тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции, - комментируют кадры в Минобороны России.

Военнослужащие ежедневно, в любую погоду, отрабатывают с инструкторами учебно-боевые задачи с различными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

- Никто меня никуда не вызывал. Сам недавно подписал контракт. Пришло время защитить свою страну, как делали наши деды, - говорит гранатометчик Сергей.

При проведении занятий инструктора уделяют особое внимание совершенствованию навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового вооружения по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

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