Ритейл представил на модном показе новую форму для сотрудников

Этой весной торговая сеть провела первый федеральный творческий конкурс дизайна фирменного стиля одежды для сотрудников, в котором приняли участие более 500 российских дизайнеров. Победу одержала коллекция в стиле спорт-кэжуал изумрудного цвета, которая была разработана Еленой Светличной из Санкт-Петербурга. Новая форма, сочетающая в себе современный городской стиль и комфорт, будет отшита для всех сотрудников сети к январю 2024 года. Отличительной особенностью новой формы станет смайл в форме геометки на спине, как символ дружелюбия и открытости посетителям супермаркетов.

Известный шоумен Владимир Маркони выступил в качестве ведущего на фэшн-событии. Модели также представили форму прошлых лет и несколько креативных нарядов, разработанных специально для модного показа. В коллекцию вошла и форма будущего 2050 года, которую специально в честь модного показа создала нейросеть, и два креативных наряда – платье из упаковок собственных торговых марок и готовой еды «Шеф Перекрёсток», а также наряд выполненный из бумажных кассовых чеков, который подчеркивает ценность компании - чтобы снизить использование бумаги и сократить воздействие на окружающую среду торговая сеть активно отказывается от бумажных чеков в пользу электронных. Только за 2022 год сети удалось сэкономить порядка 1,8 миллиона метров кассовой чековой ленты. Такой длины хватит, чтобы три раза обернуть нашу планету.

В ходе модного показа гости продегустировали продукцию торговых марок - «Зеленая линия» и Market Collection, а также сделали яркие снимки напротив фотозоны с инсталляцией продуктовой неоновой тележки. Также, в рамках мероприятия, совместно с фондом «Линия жизни» торговая сеть установила фотобудку, чтобы гости смогли получить моментальные фотографии на память о мероприятии. Вечер завершился официальным поздравлением финалистов конкурса и выступлением зажигательной кавер-группы.