Павел Крашенинников: Жители новых регионов проголосуют на выборах в сентябре

главы четырех новых регионов сейчас работают с приставками и.о. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Павел Владимирович, мы с тобой как-то уже говорили о том, что готовится законодательство о проведении выборов в новых территориях – в ДНР, ЛНР, на Херсонщине и Запорожье – 10 сентября.

- Да. Избирательное законодательство Российской Федерации, конечно же, распространяется на всю территорию нашей страны.

И ещё заметим - это всероссийские выборы в местные органы власти.

И хочу также напомнить, что главы четырех новых регионов, которые мы уже назвали - с приставками и.о.

Даже руководители Донецкой и Луганской народных республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник, которые до присоединения этих регионов уже были избраны на свои должности и не имели приставок исполняющих обязанности.

- А теперь они - вновь назначенные.

- Да, и выборы должны подтвердить их полномочия.

Но здесь есть нюансы…

- Какие же?

- Первый заключался в том, что у нас в федеральном конституционном законе о военном положении говорилось о том, что в регионах, которые находятся в условиях военного положения, там выборы не проводятся.

Я специально подчеркнул, что это - федеральный конституционный закон.

А когда мы рассматривали проекты законов о присоединении новых субъектов федерации, вот тех четырех, о которых ты сказал, - уровень этих законов тоже - федеральные конституционные.

Тем не менее, были внесены поправки в Закон о военном положении, где появились формулировки о том, что в определённых ситуациях (в том числе и в тех, в которых оказались наши новые регионы) - выборы проводить можно.

- Даже нужно!

- Собственно говоря, вот эту юридическую заглушку, которая возникла, законодатели сняли. И, мне кажется…

- Мне тоже!

…- с точки зрения юридической здесь все - совершенно чисто. Это - такая хорошая история во всех отношениях.

- То есть, главный вывод в том, что…

- Да, сейчас мы к выводу подойдем.

Я хочу ещё раз подчеркнуть, что в сентябре у нас единый день голосования по всей России, включая освобожденные территории.

И, конечно, главный вывод в том, что, с точки зрения правовой, все законы есть, и они работают.

Главное - выборы, голосование там провести

Теперь - с точки зрения организационной.

Центральная избирательная комиссия активно готовится к 10 сентября. Будут, в том числе, создаваться экстерриториальные избирательные комиссии. Поэтому, любой гражданин, живущий на этих территориях, сможет воспользоваться правом голоса.

- Насколько мне известно, глава ЦИК Элла Памфилова уже побывала на новых территориях.

- Да, совершенно точно, и вот все те поправки, которые вносились в законодательство, естественно, мы и ними тоже обсуждали.

Так что, они понимают ответственность.

- Когда я в армии служил, мы голосовали там по месту… службы. А сейчас же, к примеру, в зоне СВО задействовано какое-то определенное количество наших воинов, они будут голосовать?

- Я думаю, они будут принимать участие в выборах там, где дислоцированы постоянно.

Но - в каждом конкретном случае надо разбираться и смотреть.

То есть, здесь важно, чтобы возможность воспользоваться правом голоса была у всех, кто проживает на определенной территории.

И - неважно, где гражданин на данный момент находится.

- А как же воины, которые в командировке находятся, участники СВО?

- Скорее всего, они будут участвовать в голосовании в том субъекте Российской Федерации, где часть дислоцирована.

Но, если, к примеру, военнослужащий выехал за пределы своего избирательного округа, у него тоже должна быть возможность реализовать свое конституционное право,

- В том числе, и у тех, кто добровольцем ушел в зону СВО.

- Конечно. У всех без исключения.

- Спасибо огромное.

- Обнимаю. Пока.

- До свидания.