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Экономика7 июня 2023 11:44

Спорт на ПМЭФ: марафон от Исакиевской площади и сеанс одновременной игры в шахматы с Сергеем Карякиным

Что предлагает форум помимо деловой программы?
КАРПОВ Олег
11 июня в 21.00 пройдет марафон «Белые ночи»

11 июня в 21.00 пройдет марафон «Белые ночи»

Петербургский международный экономический форум – это не только место для обсуждения экономических и политических перспектив России. Но и большой спортивный праздник, в котором принимают участие как гости ПМЭФ, так и обычные жители Петербурга.

Так, уже 11 июня в 21.00 пройдет марафон «Белые ночи». Маршрут забега начнется от Петровской набережной и завершится на Дворцовой площади. Стиль марафона был вдохновлен фигурами сфинксов и бронзовых львов Санкт-Петербурга. Их участники встретят в архитектурных элементах на улицах города.

13 июня в спорткомплексе «Юбилейный» стартует «Лига Ставок. Кубок Росконгресса по хоккею». На лед выйдут команды бизнесменов, политиков и администрации Санкт-Петербурга, усиленные именитыми игроками.

14 июня пройдет Вечерняя лига настольного тенниса (Стадион «Газпром Арена», Футбольная аллея, д. 1). В 2020 году у истоков проекта стояли помощник Президента Игорь Левитин, Министр спорта России Олег Матыцин и заместитель Председателя Государственной Думы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

15 июня в 6.30 утра на Исаакиевской площади начнется забег «Мы Вместе». Перед стартом состоится торжественная церемония открытия Спортивных игр ПМЭФ. Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян проведут разминку для участников форума и жителей Санкт-Петербурга. Одной из особенностей забега станет корпоративный зачет.

Впервые участники смогут выбрать экскурсионный формат с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции.

В тот же день в 12.00 состоится сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллекта. Знаменитым гроссмейстерам Сергею Карякину и Тимуру Раджабову бросят вызов 12 участников Форума, которым будет помогать недавно разработанная российская программа Mendeleev Chess. По регламенту сеанса одновременной игры программа будет подсказывать участникам форума каждый второй ход.

Экономические форумы в РоссииКАРТИНА ДНЯПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2023