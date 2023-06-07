Спорт на ПМЭФ: марафон от Исакиевской площади и сеанс одновременной игры в шахматы с Сергеем Карякиным

11 июня в 21.00 пройдет марафон «Белые ночи»

Петербургский международный экономический форум – это не только место для обсуждения экономических и политических перспектив России. Но и большой спортивный праздник, в котором принимают участие как гости ПМЭФ, так и обычные жители Петербурга.

Так, уже 11 июня в 21.00 пройдет марафон «Белые ночи». Маршрут забега начнется от Петровской набережной и завершится на Дворцовой площади. Стиль марафона был вдохновлен фигурами сфинксов и бронзовых львов Санкт-Петербурга. Их участники встретят в архитектурных элементах на улицах города.

13 июня в спорткомплексе «Юбилейный» стартует «Лига Ставок. Кубок Росконгресса по хоккею». На лед выйдут команды бизнесменов, политиков и администрации Санкт-Петербурга, усиленные именитыми игроками.

14 июня пройдет Вечерняя лига настольного тенниса (Стадион «Газпром Арена», Футбольная аллея, д. 1). В 2020 году у истоков проекта стояли помощник Президента Игорь Левитин, Министр спорта России Олег Матыцин и заместитель Председателя Государственной Думы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

15 июня в 6.30 утра на Исаакиевской площади начнется забег «Мы Вместе». Перед стартом состоится торжественная церемония открытия Спортивных игр ПМЭФ. Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян проведут разминку для участников форума и жителей Санкт-Петербурга. Одной из особенностей забега станет корпоративный зачет.

Впервые участники смогут выбрать экскурсионный формат с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции.

В тот же день в 12.00 состоится сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллекта. Знаменитым гроссмейстерам Сергею Карякину и Тимуру Раджабову бросят вызов 12 участников Форума, которым будет помогать недавно разработанная российская программа Mendeleev Chess. По регламенту сеанса одновременной игры программа будет подсказывать участникам форума каждый второй ход.