Минобороны России отбило за сутки восемь попыток наступления ВСУ

На Времевском выступе в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп Фото: ТАСС

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины так и не смогли добиться целей наступления и понесли на Южно-Донецком направлении в районе Артемовска существенные потери. Именно в этом месте вооруженные формирования киевского режима решили прорвать оборону наших войск.

«За сутки активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены 8 попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, и подчеркнул, что «цели наступления противник не добился».

По словам генерал-лейтенанта противник за последние дни не только не смог вклиниться в нашу оборону, но и допустил за это время катастрофические потери: «уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б» ВСУ».

Большие потери личный состав ВСУ понес за прошедшие сутки на всех направлениях: на Южно-Донецком уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, на Купянском свыше 50, на Красно-Лиманском более 70, на Херсонском до 60.

Кроме 370 наемников киевского режима наши воины уничтожили за сутки: пять диверсионных групп ВСУ, 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки поражены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ, командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах.

Конашенков уточнил, что на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области, также отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики.

«В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж», - отметил генерал и поблагодарил за поддержку подразделения противовоздушной обороны, что сбили истребители Су-27 и МиГ-29 ВВС Украины.

Также наши воины перехватили 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган», «Ольха» и 22 украинских беспилотника.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Конашенков также сообщил, что 5 июня около 21.00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Так как украинские диверсанты сражаются только с гражданским населением, пострадавших среди российских военнослужащих нет.

«В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории», - заявил представитель Минобороны России.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

438 - самолетов.

238 - вертолетов.

4527 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9634 - танка и других боевых бронированных машин.

1119 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5034 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10771 - единица специальной военной автомобильной техники.