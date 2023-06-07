В России зафиксирован кредитный бум: экономика перешла в нормальный режим работы

Выдача потребительских займов в мае этого года выросла до 662,5 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты уверяют, мы достигли исторического максимума. На сей раз по части кредитов. Выдача потребительских займов в мае этого года выросла до 662,5 млрд рублей. Это почти в 3,5 раза больше, чем год назад. Такие данные привели в аналитической компании Frank RG.

Это рекорд за последние 10 лет. При этом, по сравнению с апрелем объем выданных потребкредитов больше на 11%, а с маем 2022 года, когда процентная ставка зашкаливала до 25%, — в 3,4 раза.

Количество выданных кредитов тоже подскочило вверх – в прошлом месяце их было выдано на 19%, чем в апреле. Это почти 3,3 млн займов. Тоже, кстати, рекорд за минувшее десятилетие. Сократился только средний чек кредита - с 241,6 тысячи рублей в апреле 2023-го до 201 тысячи в мае (на 6,4%).

Но не потребкредитами одними пользуются россияне. Автокредиты и ипотека тоже растут. И не просто растут. Вот вам шок-контент: займы на автомобили тоже на историческом максимуме за всю историю ведения статистики – за май почти 118 млрд рублей. А ипотека по сравнению с апрелем выросла на 4% до 91,5 млрд рублей.

- Для экономики такие показатели - это хорошо, это говорит, что экономика переходит в нормальный режим работы, - уверяет доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. – При этом критической закредитованности россиян нет и еще долго не будет. Она гораздо ниже, чем в других странах.

По словам эксперта, один из подсчетов уровня кредитной зависимости населения страны – это доля выплачиваемых кредитов в целом от внутреннего валового продукта (ВВП). Так вот, в России эта доля равно 24%, в США – 75%, в Канаде – 104%, а в Швейцарии – 129%.

- На примере этих стран видно, что кредитные механизмы – основа развития экономики, - объясняет Максим Чирков. – И то, что у нас эти механизмы начали работать более эффективно, только плюс. Кроме того, рост кредитов свидетельствует о росте уверенности россиян в стабильности экономики, в стабильности зарплаты. К слову, средняя номинальная зарплата (вознаграждение за труд в зависимости от отработанного времени или объема выполненной работы) растет каждый месяц на сотни рублей. Реальная оплата (количество товаров и услуг, которые можно купить за номинальную зарплату) тоже не отстает и повышается быстрее инфляции. Это не характерно для кризиса. На самом деле, санкции дали нашей экономике хороший толчок для динамичного развития. И не только в сырьевом сегменте, но в обрабатывающей промышленности и производстве. Ну и не надо забывать, что объемы кредитов в России растут, потому что падают процентные ставки (сейчас полня стоимость потребкредита, в среднем, 19-20% годовых, - Ред.).