"На лечение и учебу": Россияне хотят иметь возможность тратить детские депозиты до совершеннолетия ребенка

В Госдуме подготовили законопроект о детских депозитах. Фото: Shutterstock

В Госдуме подготовили законопроект о детских депозитах. Каждому ребенку планируется завести именной счет, который будет ежегодно пополняться государством, и которым можно будет распоряжаться после 18 лет. Однако россияне заявили, что хотели бы иметь доступ к этим деньгам еще до того, как их ребенок станет совершеннолетним. Такие итоги показал опроса сайта KP.RU.

Так, 53% россиян говорят, что в правила о детских депозитах нужно сделать исключение и выдавать их досрочно, если родителям нужны деньги на лечение ребенка. В этом случае депозит может стать хорошей подмогой.

«Родители не должны иметь права тратить детские деньги, но для тяжелых заболеваний следует сделать исключение», - говорит участник опроса.

Еще 51% отмечают, что деньги надо разрешить тратить на образование ребенка: на репетиторов, курсы, кружки, а также на платные школы и вузы, может, даже на садики.

По 27% голосов россияне отдали за улучшение жилищных условий и возможность оплачивать детским депозитом путевки для ребенка в лагерь или на море. Когда дети вырастут, они и сами смогут заработать, а так у них будет веселое, интересное и здоровое детство, ведь не все родители сейчас могут позволить себе возить ребенка на юг каждое лето.

7% россиян предлагают разрешить родителям тратить детские депозиты на все, на что они посчитают нужным. Ведь до 18 лет родители являются опекунами ребенка, заботятся о нем, а значит, сами лучше знают, на что потратить детские деньги.

3% россиян предложили разрешить тратить депозит на детские вещи, в том числе одежду, обувь и игрушки. А еще 3% - на лечение родителей. Ведь, если с родственниками что-то случится, больше всех пострадает именно ребенок.

1% предложили разрешить тратить средства с депозита на гаджеты для ребенка, ведь не все могут позволить себе навороченные компьютеры и смартфоны, а учиться сейчас без них практически невозможно. Еще 1% выбрали вариант «другое».

И только 11% опрошенных были категоричны, тратить детские деньги нельзя не при каких условиях, для родителей они должны быть недоступны.

«Ни на что, ребенок сам должен распоряжаться своими деньгами с 18 лет», - говорит респондент.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,5 тысячи человек.