Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета

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7 июня 2023 года, Москва, по итогам 2022 года почти 70% опрошенных клиентов билайн считают, что надежность мобильного интернета в Москве улучшилась, а 63%, принявших участие в опросе жителей Подмосковья отметили улучшение в стабильности голосовой связи. Рост качества сервиса может подтверждать и тот факт, что почти 90% опрошенных клиентов смотрят видео онлайн без предварительной загрузки.

При этом 83% участников опроса сказали, что скорость интернета они не измеряли.

О причинах этого в своей колонке рассказал ведущий аналитик Mobile Review, ознакомившись с результатами исследования.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

«Люди больше пользуются услугами связи, передают видео и фотографии, слушают музыку, но не обращают внимание на точное значение скорости мобильного интернета. Фактически для клиентов качество связи означает как работают те приложения, что у них есть. И больше половины опрошенных абонентов подтверждает, что им хватает скорости в разных ситуациях использования мобильного интернета. Главное, что нет затыка в объеме потребления, он растет и при этом люди считают, что скорость им не важна».

При этом скорость, по мнению эксперта, остается важным параметром, который необходим для оценки развития сети. Что касается непосредственно использования различных сервисов на смартфоне, то, по мнению аналитика, клиенты измеряют скорость в тех ситуациях, когда сталкиваются с проблемами.

«У меня потребность в этом знании возникает, как правило, только в одном случае — если интернет не работает, и я хочу определить проблему», - отмечает аналитик.

Отсутствие интереса к точному значению скорости также косвенно свидетельствует об удовлетворённости качеством сервиса. Рост восприятия качества связи у опрошенных клиентов билайн может быть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области.

В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для просмотра видео. Большинство опрошенных клиентов подтверждает, что им хватает скорости в разных ситуациях использования мобильного интернета.

Но наиболее популярные цели – это поиск информации в интернете, чтение новостей в мессенджерах и использование приложений для определения местоположения (навигатор, карты).

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