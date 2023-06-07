Александр Куренков поручил оказать населению Херсонской области срочную помощь

Для жителей подтопленных территорий будет доставлено свыше 30 тонн бутилированной воды, 45 электростанций, десятки мотопомп. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«В связи с нарушением энергоснабжения в Херсонской области, глава МЧС России Александр Куренков дал поручение оказать помощь местному населению, - сообщили KP.RU в среду, 7 июня, в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Для жителей подтопленных территорий будет доставлено 35 электростанций из нашего резерва. Еще 10 станций выделено из запасов Росрезерва - их также направили в пострадавшие районы транспортом МЧС».

Между тем, уровень воды в зоне бедствия начинает снижаться. (Это уже - информация межведомственного оперативного штаба в районе ЧС - чрезвычайной ситуации.)

«Продолжается откачка воды и просушка жилых домов и других социально значимых объектов».

Для этого спасатели чрезвычайного ведомства везут в пострадавшие районы десятки мотопомп и тепловых пушек.

Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение оказать помощь местному населению. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«В числе первоочередных задач – обеспечение населения питьевой водой, - читаем в оперативной сводке, которая к этому часу поступила в редакцию. - Местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке».

Начальная партия бутилированной воды (всего свыше 20 тонн) уже в пути - ее везут машинами из Республики Северная Осетия - Алания.

Ещё 10 тонн будут направлены из Ростовской области.