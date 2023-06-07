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Общество7 июня 2023 14:29

Александр Куренков поручил оказать населению Херсонской области срочную помощь

Для жителей подтопленных территорий будет доставлено свыше 30 тонн бутилированной воды, 45 электростанций, десятки мотопомп
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Для жителей подтопленных территорий будет доставлено свыше 30 тонн бутилированной воды, 45 электростанций, десятки мотопомп. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Для жителей подтопленных территорий будет доставлено свыше 30 тонн бутилированной воды, 45 электростанций, десятки мотопомп. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«В связи с нарушением энергоснабжения в Херсонской области, глава МЧС России Александр Куренков дал поручение оказать помощь местному населению, - сообщили KP.RU в среду, 7 июня, в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Для жителей подтопленных территорий будет доставлено 35 электростанций из нашего резерва. Еще 10 станций выделено из запасов Росрезерва - их также направили в пострадавшие районы транспортом МЧС».

Между тем, уровень воды в зоне бедствия начинает снижаться. (Это уже - информация межведомственного оперативного штаба в районе ЧС - чрезвычайной ситуации.)

«Продолжается откачка воды и просушка жилых домов и других социально значимых объектов».

Для этого спасатели чрезвычайного ведомства везут в пострадавшие районы десятки мотопомп и тепловых пушек.

Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение оказать помощь местному населению. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение оказать помощь местному населению. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«В числе первоочередных задач – обеспечение населения питьевой водой, - читаем в оперативной сводке, которая к этому часу поступила в редакцию. - Местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке».

Начальная партия бутилированной воды (всего свыше 20 тонн) уже в пути - ее везут машинами из Республики Северная Осетия - Алания.

Ещё 10 тонн будут направлены из Ростовской области.

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