Известно, что функционирование аммиакопровода является одним из условий зерновой сделки. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

На Украине ВСУ подорвали аммиакопровод на территории Харьковской области. Отравилась масса украинских военнослужащих. Об этом сегодня, 7 июня 2023 года, сообщило Минобороны РФ. Никто в Киеве не говорит о том, что нормальное функционирование аммиакопровода — это часть зерновой сделки. В которой сам киевский режим заинтересован в первую очередь. Что вообще происходит — в Киеве стреляют себе в ногу?

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с Алексеем Мухиным, директором центра политической информации.

- В чем высокий смысл для Украины в продлении зерновой сделки — или в ее прекращении, а также в сохранении аммиакопровода — или в его подрыве? Нормальная логика здесь вообще не ночевала?

- Украина действует модельно. Например, в последнее время на западе часто говорят, что Украина причастна к подрыву Северных потоков. Помните обстоятельства по поводу работы Северных потоков? Руководство Германии находилось под давлением общественности. Часто говорилось – давайте вернемся к Северным потокам. Давайте будем получать российские энергоносители - и все у нас будет хорошо.

- Результат известен.

- Да, Северные потоки были взорваны. По сути, украинцы действуют аналогично в данной ситуации уже на своей земле. Если аммиакопровод — досадная проблема, значит, ее надо устранить террористическим образом. В результате, думаю, и зерновая сделка потеряет смысл.

- Это не выгодно в плане экономики, но выгодно в плане политических дивидендов?

- Известно, что аммиакопровод, его функционирование, является одним из условий зерновой сделки. Если условие по его функционированию не выполняется, то и зерновая сделка теряет смысл.

- Все же не очень понятно - Киев должен был быть заинтересован хранить, как зеницу ока, аммиакопровод Тольятти-Одесса, чтобы и дальше качать свое зерно на запад? Или нет?

- Вообще-то эта артерия и не функционировала нормально! И когда стало понятно, что Россия продолжит настаивать на функционировании аммиакопровода, наши антогонисты его тупо подорвали. Как и Северные потоки. Вот в чем аналогия алогичных действий.

- Ну вот аммиакопровод подорван, и, получается, - ни нашим, ни вашим?

- В прошлом году возникла «опасность», что Северные потоки вновь заработают - в результате давления заинтересованных в получении дешевого газа структур на канцлера Шольца. Шольц оказался на развилке. Тогда политическая «целесообразность» переборола «экономическую». И сейчас Россия могла бы выставить жесткое условие о возобновлении работы аммиакопровода — опираясь на экономические соображения. Но в итоге трубопроводы просто подорвали из военно-политических интересов.

- Получается, зерновая сделка не будет продлена в июле, так как опять не выполнено одно из условий России?

- Украинская сторона – это лицемерные люди. Они говорят одно, делают другое, а думают третье. Верить им нельзя.

- В Киеве сегодня нет централизованного руководства ни экономическими, ни военными действиями?

- Это ощущение основывается на реальных событиях. Например, Кирилл Буданов, руководитель главного управления разведки Минобороны Украины, курируется не Зеленским, а сотрудниками британской Ми-6. Спецслужбы вроде СБУ курируются ЦРУ — но не президентом Украины. Известны имена и звания кураторов. Все уже предельно ясно. Осталось реагировать.

- Как реагировать?

- Чтобы эффективно нейтрализовать образовавшиеся и уже осуществленные угрозы, необходимо устранить причину этих угроз. Если нет последствий для организаторов, заказчиков и исполнителей, то эта музыка будет вечной.

Оппоненты наши действуют вне рамок международного права. Они находятся вне зоны гуманитарных пределов, которых хотелось бы придерживаться. Выводы делайте сами.