Ипортозамещение по-русски: в России запускают производство систем ABS для автомобилей

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Производство автомобилей в России постепенно возобновляется. Заводы наладили поставки комплектующих. Их делают как внутри страны, так и в дружественных странах. Наиболее критичные вещи правительство планировало локализовать. Первые результаты появились.

- По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. По ESP работу также ведем, - заявил в среду заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

По его словам, удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики. Напомним, раньше большое число комплектующих производилось в России, но зарубежными производителями. В частности, Valeo и Bosch. Но это тоже была своего рода отверточная сборка. Ингредиенты для условного ABS поставлялись из разных стран, в том числе из Европы. В прошлом году поставки этих компонентов прекратились. Поэтому российским заводам пришлось искать замену. Как внутри России, так и в дружественных странах.

- ABS - это система, необходимая каждому автомобилю. Она точно спасла тысячи жизней. И ее есть смысл выпускать внутри страны, потому что это массовый продукт. Что касается других компонентов, производить абсолютно все — это будет провал, - считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

В прошлом году в Минпромторге написали стратегию развития автопрома в России. Чиновники предложили вложить в отрасль до 2035 года 2,7 трлн рублей. Эти деньги должны пойти на производство автокомпонентов и на научные разработки. В числе приоритетов, помимо ABS, чиновники выделили автоматическую коробку передач и двигатель внутреннего сгорания.

Кстати, после более чем годовой паузы, в правительстве начали повышать требования к производимым на территории России автомобилям. Во-первых, постепенно повышают экологический класс. С 1 июня это уже Евро-2 (до санкций был Евро-5, а в последний год - Евро-0). Во-вторых, обязывают устанавливать необходимые компоненты. В частности, тот же ABS станет входить в обязательный набор с 1 декабря этого года. Без этой системы производить и продавать автомобили будет запрещено.

СПРАВКА «КП»

ABS (anti-lock braking system) - система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Например, сокращает тормозной путь на скользкой дороге.

ESP (electronic stability program) - система, предотвращающая занос и сохраняющая управляемость автомобиля в критических ситуациях.