Зеленский хочет сделать то, что не удалось Гитлеру – испугать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Вот уже который день ВСУ бьют из всего, что у них есть по мирным селам и городам на "старой" территории России в Белгородской области, есть обстрелы и в Курской, и в Брянской областях. Мало того, в конце мая украинские дроны попытались атаковать Москву, долетев до районов на окраине российской столицы. Несколько зданий получили совершенно незначительные повреждения, которые были моментально устранены. А вот в Шебекино Белгородской области все обстоит совсем иначе: разрушены дома, есть раненые и погибшие, а губернатор Гладков, чью эффективность трудно переоценить, возглавляет работу по восстановлению разрушенного и без сна и отдыха мотается по приграничному району.

СТАВКА НА ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди тех объектов, которые подверглись обстрелам и атакам на территории России, нет ни одного военного, все сплошь обычные дома в жилых кварталах, что, безусловно, доказывает абсолютно террористический характер нынешней украинской власти.

О чем, кстати, недвусмысленно заявил президент России Владимир Путин во время посещения центра "Зотов", указав, что налет украинских беспилотников надо расценивать как террористический ответ ВСУ на удар российскими ракетами по штабу военной разведки в Киеве.

- Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад, - сказал тогда российский президент и выразил свои опасения другого рода. - Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать.

Правда, российский президент тогда же отметил, что подобные расчеты руководства ВСУ не оправдаются.

- Не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году – киевский режим развязал войну на Донбассе – и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы, - сказал, как припечатал, Путин.

И действительно, российские войска никогда не бьют специально по мирным объектам и не ведут сражения с мирными жителями. О чем, кстати, свидетельствует отправка на дно в Одессе десантного корабля ВМСУ "Юрий Олефиренко", ставшего флагманом "комариного флота" ВМСУ, но недолго пробывшего в этом статусе. Корабль стоял у причала в порту Одессы, вокруг которого на пляжах сейчас полным-полно отдыхающих. Но ни один из них в результате удара не пострадал. Что лишний раз доказывает: жертвы среди мирного населения на Украине – результат деятельности ВСУ и, в частности, украинской ПВО, у которой либо ракеты летят не туда, либо установки размещены так, что обломки падают на головы обычным и совсем не военным, а штатским людям.

ТЕРРОР НЕ ПОМОЖЕТ

Атаки на мирных, обстрелы сел и городов прекращаются лишь после того, как огневые точки подавляются ответным огнем. Но ВСУ быстро подтягивают новые гаубицы и установки РСЗО, используют даже остатки своей авиации для штурмовки сел. И все это свидетельствует лишь о том, что тактику террора Киев взял себе на вооружение совершенно осознанно. Рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС, устроенная Киевом, когда десятки тысяч людей на обоих берегах Днепра лишились крова над головой, лишь подтверждает этот вывод.

Киеву совершенно нечего предъявить на настоящий момент в качестве своих побед на поле боя. Попытки контрнаступа на разных направлениях отбиваются нашими бойцами с большими потерями для ВСУ, которым приходится убираться назад несолоно хлебавши. Тем, кто выживает после таких "наступов". Министерство обороны Украины до сих пор утверждает, что ВСУшники окопались где-то в Бахмуте (Артемовске) и что-то там контролируют. Последнее разъяснение замминистра обороны Ганны Маляр поражает своей изобретательностью. Сия мадам заявила, что ВСУ контролируют "вход в Бахмут", чем поставила всех в позу, напоминающую знак вопроса.

В такой ситуации, да еще когда из Киева доносятся противоречащие и опровергающие друг друга сообщения о "контрнаступе", украинское руководство реально может пытаться сейчас добиться двух целей – развернуть пиар-активность по поводу засылаемых на территорию России банд террористов, чтобы поднять боевой дух ВСУ и собственного населения после поражений и внести раскол в российское общество, посеяв панику в российских городах. В первую очередь, в Москве.

Надо ли говорить, что реакция жителей домов в Москве, в которые пришлись прилеты, и не только этих домов, а и во всей столице вызвала в Киеве сплошное разочарование. Никакого испуга и паники! Подумаешь - дроны. Вместо эвакуации в соседние школы (что москвичам предложили местные власти) большинство жителей этих домов просто разъехались по своим делам. От бравады, конечно, пользы не особо много, а вред может быть весьма существенный. Но в этом случае такое поведение вряд ли можно назвать словом "бравада", поскольку ПВО столицы сработала штатно, хотя, как отметил Путин, "еще есть над чем работать". Из восьми беспилотников пять сбили средствами ПВО, а еще три сбили с курса средствами радиоэлектронной борьбы.

С попыткой создать панику в России ВСУ явно промахнулись, и, похоже, получили обратный эффект. Жители Москвы, даже самых престижных и элитных районов российской столицы теперь убедились, что угроза от режима Украины для них столь же реальна, как и для обитателей городов и деревенек на границе с Незалежной. И что эти угрозы могут быть устранены только после капитуляции сегодняшней киевской власти с крахом ее идеологии ненависти к России.

Нет, панове, запугать нас вам не удастся. В том числе, и террором, к которому прибегают практически всегда от бессилия. Лучше сами бойтесь возмездия, которое неминуемо вас настигнет в ответ за все то, что вы сами натворили.

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