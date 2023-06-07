"Красная команда" описала войны будущего: Массовая дезинформация, биотерроризм и пиратство

В графе "Инновации" французского оборонного бюджета фигурирует и оплата научно-фантастических проектов. Фото: Shutterstock

Оказывается, живя Жюль Верн в наше время, он мог бы трудиться на благо французской армии. По данным France24, десятки писателей-фантастов работают на Министерство обороны Франции. Нет, они не ведут телеграм-каналы и не готовят брифинги для пресс-службы. Они пишут рассказы, чтобы дать пищу для ума военным аналитикам, предлагая неожиданные сценарии, к которым должны быть готова современная армия.

Во Франции как раз сейчас идет обсуждение нового оборонного бюджета страны на 2024-2030 годы. За это время власти намерены потратить на армию 413 млрд евро, тем самым увеличив расходы сразу на треть. Однако деньги пойдут не только на новое оружие. В графе инновации, на которую выделено 10 млрд, фигурирует и оплата научно-фантастических проектов.

Необычная программа, заложенная в оборонный бюджет страны, действует уже не первый год. Десятки фантастов в составе так называемой «Красной команды» активно сотрудничают с Минобороны Франции. Они должны придумывать истории, связанные с потенциальными угрозами ближайших 40 лет. Затем писатели отдают свой художественный вымысел военным аналитикам, которые всерьез изучают написанное. Также с авторами сотрудничают эксперты из разных сфер, которые, как ни иронично это выглядит, помогают приблизить выдуманные сюжеты к реальному положению дел.

Руководитель Агентства оборонных инноваций ВС Франции Жан-Батист Кола утверждает, что цель подобного подхода состоит в том, чтобы вывести французских военных мыслителей из зоны комфорта и заставить размышлять вне шаблонных рамок. Он уверен, что проект стоимостью 2 млн евро уже оправдал себя. По словам Кола, фантастические истории являются хорошей альтернативой скучным многостраничным отчетам, которые вынуждены изучать высокопоставленные чиновники. Президент Франции Эммануэль Макрон так увлечен этим проектом, что не только сам читает рассказы, но и попросил организовать для себя прямую защищенную линию связи с авторами.

«Красная команда» уже подготовила четыре серии сценариев для Минобороны. Очередная порция пугающих прогнозов будет передана аналитикам в этом месяце. Некоторые сюжеты доступны и простым читателям , но, по словам военных, перед публикацией тексты редактируются, чтобы не разглашать секреты и не подкидывать плохие идеи противникам.

Доступные широкой публике труды «Красной команды» посвящены войне, основанной на массовой дезинформации, биотерроризме и пиратстве. Одно из произведений называется «Хроники предсказанной культурной смерти». По сюжету военные должны эвакуировать граждан из города после появления слухов о биологической атаке на школы с помощью нового типа коронавируса, который вызывает серьезные проблемы с дыханием и сепсис. Но солдаты сталкиваются с проблемой, которую они не могли предвидеть. В этом фантастическом мире граждане разделились на социальные группы в зависимости от того, что они хотят видеть, слышать и во что верить: доходит до того, что члены группы не замечают определенные части реальности, например, веганы в упор не видят мясные прилавки. Естественно, такая среда идеальна для дезинформации. Граждане, обработанные фейками, не доверяют военным, а те дезориентированы и не в состоянии провести эвакуацию.

Рассказ «После углеродной ночи» посвящен энергозависимости как ключевому фактору боевых действий. Экономия энергии становится первостепенной для выживания. Например, по сюжету, солдаты в высокотехнологичных защитных костюмах сталкиваются с вражескими роботами-комарами, которые высасывают энергию из снаряжения, превращая умную экипировку в груду хлама.

«Красная команда» также участвовала в мозговом штурме по авианосцу нового поколения. Фантасты подняли вопрос о возможных нападениях пиратов, побудив инженеров внести изменения в системы безопасности корабля. По словам французских военных, работа с фантастами будет продолжаться и, возможно, выйдет за пределы оборонной сферы.

Впрочем эта чудная идея не является французским ноу-хау. К миру научной фантастики обращаются и другие страны. Сообщество фантастов Sigma Forum в течение многих лет консультирует Пентагон и другие структуры США. Министерство обороны Великобритании также привлекает подобных авторов. В 2023 году британцы даже опубликовали «8 видений будущего», написанных писателями Питером Сингером и Августом Коулом. Но французские военные утверждают, что их подход особенный: «пока англосаксы слишком сосредоточены на технологиях, мы также смотрим сквозь психологическую, социальную и даже философскую призмы».

Тут главное не увлечься, новейшая история помнит, что от «Звездных войн» до беспрецедентной гонки вооружений всего один шаг.