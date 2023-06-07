Стань лучшим гидом России!

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Любишь свой город, область, да хоть – улицу родную? Так расскажи об этом всей стране, записав на видео оригинальную экскурсию. Объявлен старт нового - пятого конкурса «Лучший гид России». В нем может принять любой житель планеты старше 12 лет – главное, чтобы он рассказывал о красотах нашей страны и на русском языке.

Соревноваться можно в пяти номинациях:

— «Город» (история, легенды, интересные места);

— «Гастрономия» (национальные кухни: история и современность);

— «Музей» (события, уникальные экспозиции, исторические тайны);

— «Экотуризм» (маршруты, национальные парки, места с нетронутой природой);

— «До 18 лет» (номинация для юных гидов в возрасте от 12 до 18 лет).

Двухминутная экскурсия может быть снята на любую технику с любыми приемами монтажа. Допускается использование самых различных приемов съемки – вы можете стоять, ходить, бежать и даже летать: лишь бы было интересно зрителю и конечно – жюри, в которое входят знаменитые эксперты в сфере туризма, победители предыдущих конкурсов «Лучший гид России», тревел-журналисты и блогеры (например, телеведущие Валдис Пельш и Сесиль Плеже, путешественники Михаил Ронкайнен и Илия Воскресенский).

Главная награда в каждой взрослой номинации — 100 000 рублей. В подростковой номинации - сертификат на ту же сумму, которую можно будет потратить на путешествия по России.

Но в любом случае в выигрыше останутся все причастные. Народные экскурсоводы прославятся на всю страну. А зрители узнают о новых туристических местах.

И – кстати – подобных конкурсов в мире не существует!

КОНКРЕТНО

Узнать еще больше подробностей о «Лучшем гиде» и загрузить свой ролик можно на сайте лучшийгид.рф.

ИЗ ИСТОРИИ

Проект «Лучший гид России» учреждён в 2017 году Русским географическим обществом, телеканалом «Моя планета» и радио «Маяк».

За все время на сайт лучшийгид.рф поступило более 2400 работ — видеоэкскурсий по самым красивым и интересным местам России.

Лучшие экскурсоводы стали звёздами в одноимённом телепроекте на канале «Моя планета».