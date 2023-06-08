Проект «Комсомольской правды» удостоен специального приза на II Национальной премии интернет-контента

Проект «Комсомольской правды» стал лауреатом в спецноминации «Голос поколения» с Российским обществом «Знание» Фото: Оксана ЗУЙКО

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла торжественная церемония награждения победителей II Национальной премии интернет-контента. Награждали авторов, которые в своих проектах затрагивают важные для общества темы.

Проект «Комсомольской правды» стал лауреатом в спецноминации «Голос поколения» с Российским обществом «Знание». Отмечен был наш цикл видеороликов про юных героев России - «Всегда готов!».

Премию получил наш цикл видеороликов про юных героев России - «Всегда готов!» Фото: Оксана ЗУЙКО

Премию «КП» вручали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

- Для нас это важный проект. Это проект о детях, которые несмотря на свой юный возраст, совершают поступки с большой буквы, совершают подвиги. Являются примером и нравственным ориентиром для своих ровесников. Я очень горжусь нашей молодёжью. А если вы ещё не гордитесь, то посмотрите выигравший проект, - сказал Максим Древаль перед объявлением лауреата.

Награду со стороны «КП» получали главный редактор видеопродакшена Александра Лябина и её заместитель Дарья Ивашкина.

- Для нас это двойная честь - получить премию ИРИ в спецноминации от легендарного Российского общества «Знание», - поблагодарила со сцены Александра Лябина.

Она также отметила, что ростом своего профессионализма видеопродакшен «Комсомольской правды» во многом обязан Институту развития Интернета. Потому что ИРИ задал новую планку качества для контента в Рунете.

Награду со стороны «КП» получали главный редактор видеопродакшена Александра Лябина (у микрофона) и её заместитель Дарья Ивашкина Фото: Оксана ЗУЙКО

Проект «Всегда готов!» реализован «Комсомольской правдой» совместно с Музеем современной истории России и с ООО «Медиа+». Поддержку проекту оказал Институт развития Интернета.

Проект был создан к 100-летию Всесоюзной пионерской организации. Юбилей пионерии отмечался в 2022 году. Проект посвящен детям, способным на Поступки. Это 10 историй героев своего времени – простых ребят и девчонок, которые готовы жертвовать, сопереживать, добиваться поставленных целей. Герои проекта продолжают добрые традиции пионерии и создают новые, отвечающие требованиям и вызовам времени, современниками которого они являются, — традиции ответственного гражданина России XXI века. Ролики проекта собрали в социальных сетях более 5 млн просмотров.

Посмотреть видеопроект можно на любой удобной для вас платформе:

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Благодарим ИРИ и Российское общество «Знание» за высокую оценку нашей работы. Также благодарим наших партнёров — Музей современной истории России и «Медиа+» — за плодотворное сотрудничество. Ну и, конечно же, выражаем признательность всем юным героям нашего проекта. Мы тоже «Всегда готовы» - продолжать снимать о ваших подвигах видеосюжеты!