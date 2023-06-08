Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июня 2023 года: Почему Зеленский испугался ООН, какую технику ФРГ направит Киеву и что разочаровало Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

МиГ и Сушка на просушке

На Южно-Донецком направлении за сутки нивлированы свыше 190 бойцов ВСУ, 8 танков, в том числе два французских АМХ-10, 20 бронемашин, 12 автомобилей, американская артсистема М777, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, пушка «Гиацинт-Б», склады боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Омельнике и Гуляйполе . «Западная» группировка войск уничтожила два взвода ВСУ, три бронемашины, два автомобиля, американскую САУ Paladin. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя две украинские ДРГ, более 70 националистов, две БМП, пять автомобилей, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20. На Херсонском направлении уничтожено до 60 боевиков, пять бронемашин, два пикапа, американская артсистема М777, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б». Наши ПВО в Никифоровке в ДНР сбили Су-27 ВСУ, а в Любицком Запорожской области приземлили украинский МиГ-29. Перехвачены 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и 22 украинских БПЛА. Скоро не останется асов для американских пегасов.

Диверсантов бьют на всех направлениях

Сергей Зыбинский, глава пресс-центра группировки войск «Запад», сообщил, что на купянском направлении за сутки уничтожены три ДРГ ВСУ. Сорваны две попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий. Артиллеристы огнем из гаубицы «Мста-С» уничтожили орудие противника Д-20 в районе урочища Ревучее. А группа спецназа с применением «Ланцета» уничтожила оружие 2С9 «Нона» в районе Стельмаховки,. Наша авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по позициям 14-й и 92-й отдельных мехбригад и подразделениям территориальной обороны. А огнем из зенитного комплекса «Тор» сбит разведывательный беспилотник самолетного типа. Молот Тора страшен не нашим.

Американцы «открыли Америку» - Киев рвется к Крыму

The Washington Post утверждает, что Вашингтоне знают, куда ВСУ направляют свое наступление: они стремятся перерезать сухопутный коридор в Крым. По данным источников издания, все остальные действия украинской армии — это отвлекающие маневры. А стратегия ВСУ в том, чтобы оперативно перебрасывать свои силы и наносить удары по самым важным целям — чтобы пробиться к Азовскому морю. Украинские войска попробуют вернуть Мариуполь и прочие города вдоль азовского побережья. А по данным американского обозревателя Джейми Деттмера, нынешняя активность ВСУ — это еще не наступление, а «прелюдия». И Киев пока не задействовал подразделения, подготовленные специально для большого летнего наступления. И впереди поскачет Зеленский на белом коне.

Берлин подкинет Киеву еще 20 БМП

RND сообщает, что Киев вскоре получит от Берлина 20 боевых машин пехоты Marder. Минобороны ФРГпоручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить эти машины к транспортировке на Украину. Два десятка таких БМП должны быть доставлены в незалежную до конца июля. Германия уже отправила Киеву 40 БМП Marder. Половину — от Rheinmetall и половину — из запасов бундесвера. Концерн для Украины готовит подержанные машины, доводя уровень их готовности до боевого. До конца июля должна быть отправлена Киеву и первая партия из 10 тысяч 35-миллиметровых боеприпасов для зенитного танка Gepard. У Rheinmetall общий контракт на поставку 300 000 боезарядов. Да еще Алексей Макеев, посол Киева в Берлине, утверждает, что ВСУ ждут 110 танков Leopard 1А5. Надо торопится, ведь даже глава немецкого Миноброны Писториус уверен, что, если остановить поставку вооружения Украине сегодня, завтра ей придет конец. А есть еще более выразительное русское слово — и созвучное.

Наемник из Тайваня рассказал про страшные потери в ВСУ

Taiwan News приводит рассказ воевавшего на стороне Украины уроженца Тайваня, который утверждает, что в боях Вооруженные силы России два раза уничтожили его взвод. Наемник воевал в незалежной в составе Интернационального легиона теробороны и недавно вернулся на Тайвань. Он рассказал: «Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, достигли 50%, а каждый пятый был убит. 30-летний наемник ранее служил во Французском иностранном легионе снайпером. Он признал, что на Украине многие его сослуживцы, столкнувшись с артиллерийскими обстрелами, тяжелыми условиями службы и смертью друзей, «теряли волю» и уезжали. Он призвал тех, кто размышляет над вступлением в украинский иностранный легион, подумать дважды. Он говорит: «Если стал инвалидом, ты доброволец и правительство Украины не отвечает за тебя». Да правительство Украины и за себя то отвечать не может.

Посланник Ватикана разочарован Киевом и собирается в Москву

Кардинал Маттео Дзуппи, посланник папы Римского по урегулированию конфликта на Украине, получил согласие Кремля на приезд в Москву. О чем сообщил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци. В интервью газете Corriere Della Sera он отметил, что не знает, когда этот визит состоится. Священнослужитель добавил, что видел лишь негативные заявления о возможном посредничестве со стороны Украины. 6 июня кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника. После встречи Зеленский заявил, что Киев рассматривает только свой путь к миру, а кардинал плохо скрывал свое разочарование. Не там голубей мира ищите.

В Херсонской области введен режим ЧС и ищут пропавших без вести

В связи с прорывом Каховской ГЭС, власти Херсонской области ввести режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Владимир Сальдо заявил, что до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в регионе в результате крушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции. По его данным, большинство пропавших без вести к полудню 7 июня были найдены, продолжались поиски семерых человек - они могут оставаться на подтопленных островах. К этому же времени, по сведениям Сальдо, уровень Каховского водохранилища снизился более чем на 3,5 метра. А западнее Днестра до сих пор что-то твердят про вину России в «подрыве», но все менее уверенно. Вероятно, стыдно признать, что преступление совершил «неприкасаемый» киевский режим.

Украина отозвала запрос в ООН на выступление Зеленского

Источники в Совбезе ООН сообщил РИА Новостям, что Киев отозвал свой запрос на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС. Ранее Украина требовала разрешить своему президенту выступить по видеосвязи. При том представители Россия неоднократно указывали, что правила организации и Совбеза требуют личного присутствия Зеленского, но для лидера незалежной регулярно делали исключения. При этом шестой президент самостийной за это время не раз лично посещал и США, и страны Европы. Ну, а сейчас дал задний ход, потому что запахло паленым — или плесенью.

ВСУ, повредив аммиакопровод под Харьковом, потеряли людей

В районе Купянска в Харьковской области ВСУ умудрились повредить аммиакопровод. В результате несколько украинских бойцов отравились. По данным нашей разведки, инцидент произошел в районе Масютовки. На место происшествия вызваны высокопоставленные украинские командиры. После нескольких случаев отравления украинским военнослужащим приказано находиться на позициях в масках или противогазах.

В Запорожье военных размещают в школах и детсадах… вместе с детьми

Украинских бойцов на подконтрольной Киеву части Запорожской области начнут размещать в школах и детсадах. При том собираются возобновить очные дополнительные занятия для учащихся. Представитель российских силовых структур сообщил, что украинским облруководством Запорожской области во взаимодействии с командованием ВСУ на этом направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса и работы детских кружков. Цель цинична - прикрытие размещения в учебных зданиях бойцов ВСУ. Запуск школ-казарм начнут к июлю. Часть школьных помещений (спортзалы) используют для размещения личного состава, а в остальной части школ планируют проведение занятий со школьниками. Эта информация уже вызвала большую тревогу у жителей Запорожья. Это ваша родина, сынки…

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как катастрофа на Каховской ГЭС изменит ход боевых действий (подробнее)