Поль Гоген: «Мы пошли с Винсентом Ван Гогом в кафе. Он заказал абсент, а потом вдруг швырнул стакан мне в лицо»

Художник Поль Гоген. Фото: ru.wikipedia.org

«ТОЛЬКО РЕМБРАНДТУ ТАК УДАВАЛАСЬ ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА»

Жить в экзотических местах Гогену было на роду написано. Он и детство провел в Лиме, столице Перу - месте куда как экзотическом для сегодняшнего человека, а тем более - для француза середины XIX века. Но оттуда была родом его мать, и туда в какой-то момент решила переехать семья. Увы: отец Гогена скончался от разрыва сердца, когда готовился сойти на берег.

Мальчику тогда было всего полтора года, отца он не запомнил, а вот Перу в его памяти осталось земным раем. До конца дней он вспоминал «маленькую негритянку, в обязанности которой входило носить за нами в церковь молельный коврик» или «слугу-китайца, умевшего безупречно гладить белье. Именно он нашел меня в бакалейной лавке, где я сосал сахарный тростник, устроившись между двумя бочонками с патокой, пока перепуганная мать повсюду искала меня. На меня частенько находила блажь куда-нибудь удрать…» Удирал он потом всю жизнь, только не от матери, а от европейской цивилизации.

Когда ему было семь лет, они с матерью вернулись во Францию. И, как только Гоген стал юношей, снова метнулся в дальние края: в 17 лет записался курсантом на судно, отправлявшееся в Рио-де-Жанейро. Снова добрался до Перу, но на этот раз с моря наблюдал землетрясение, разрушившееся несколько кварталов Лимы.

Поль Гоген. Фото: ru.wikipedia.org

А о живописи и речи не шло до того момента, как ему исполнилось 23 года. Тут он вдруг заинтересовался, - и вскоре его уже нельзя было оторвать от мольберта. Через несколько лет он уже стал пользоваться определенной известностью. Писатель-декадент Жорис Карл Гюисманс в восторге писал: «Не побоюсь утверждать, что до Гогена никто из современных художников, работающих над обнаженной натурой, не сумел с такой силой передать действительность. Я счастлив приветствовать художника, как и я, испытывающего отвращение к манекенам с упругой розовой грудью и подтянутым животом. До сих пор только Рембрандту удавалась обнаженная натура… За долгие годы господин Гоген первый попытался изобразить современную женщину…»

"Шьющая женщина" (1880 г.)

"Кафе в Арле" (1888 г.)

«ЕСЛИ БЫ ВЫ МЕНЯ УДАРИЛИ, Я БЫ ВАС ЗАДУШИЛ»

У Гогена хватало драм в личной жизни: например, от него ушла супруга, забрав с собой детей. Ей не нравилось увлечение супруга живописью, которое приносило слишком мало денег. Биограф художника Пьер Декс писал о ней: «Она выходила замуж за биржевого маклера, способного помочь ей подняться по социальной лестнице, а не за какого-то мазилу, который в итоге вверг ее в бедность и одиночество. (…) Муж существует для того, чтобы приносить в дом деньги».

Поль Гоген с женой Мэтте-Софи Гад, 1875 г.

Хватало в его жизни и странствий: Гоген отправился на Мартинику (где подхватил болотную лихорадку и оказался в нищете), в Панаму, где работал на строительстве канала и подцепил дизентерию. Потом оказался в прованском городе Арле вместе с Ван Гогом - и отношения между ними сложились, мягко говоря, непростые. С одной стороны, Гоген был буквально одержим несколькими картинами приятеля, например, «Подсолнухами». С другой, писал: «С Винсентом мы мало в чем сходимся и вообще, и особенно в живописи…» И еще: «Между двумя такими существами, как мы с ним, — один весь вулкан, другой тоже кипящий, только внутренне, — назревало нечто вроде своеобразной борьбы. Прежде всего, я всюду и во всем находил беспорядок, который меня коробил…»

Потом вечера совсем перестали быть томными: Ван Гог начал чудить. «Мы пошли в кафе. Винсент заказал легкий абсент. Внезапно он швырнул мне в лицо стакан, выплеснув все содержимое. Я успел увернуться, а затем, обхватив его обеими руками, вышел с ним из кафе. Мы пересекли площадь Виктора Гюго, и через несколько минут Винсент уже лежал на своей кровати, а еще через несколько мгновений заснул и до утра не просыпался». А когда проснулся, Гоген сказал ему: «Охотно и от всего сердца прощаю вас, но вчерашняя сцена может повториться, а если бы вы меня ударили, я мог бы не совладать с собой и попросту задушить вас».

«ОН БЫЛ ВЫСОКОМЕРНЫМ ПЕДОФИЛОМ»

В 1891 году Гоген, которому было 43 года, отправился на Таити. Именно с этим островом связаны самые его знаменитые полотна. С ним же связаны истории, из-за которых в 2019 году Гогена всерьез требовали «отменить». «Он был высокомерным, переоцененным, спесивым педофилом, если называть вещи своими именами!» - возмущалась Эшли Рамер, американский музейный работник. А бывший директор крупнейшего музея лондонского музея Tate Modern Висенте Тодоли заявил: «Как человека, я могу его ненавидеть и питать к нему отвращение, но творчество - это творчество…»

"Женщина, держащая плод" (1893 г.)

Речь, конечно, о том, что Гоген, не успев приехать на Таити, взял в жены тринадцатилетнюю девочку, которую звали то ли Техура, то ли Техамана. Он утверждал, что одна из таитянок сама предложила ему жениться на своей дочери. «Сквозь платье из совершенно прозрачного розового муслина просвечивала золотистая кожа плеч и рук. Ее очаровательное лицо ничем не напоминало тот тип, который я до сих пор постоянно встречал на острове, и волосы у нее были совершенно необычные — густые и слегка вьющиеся. Под солнцем все это было сплошной оргией желтых красок…» - восторженно описывал он ее. «Сердце мое колотилось, пока девушка с невозмутимым видом раскладывала передо мной на земле, на широком листе банана, то, чем меня угощали. Эта девушка, вернее, девочка лет тринадцати, и очаровывала меня, и пугала. Что происходило в ее душе? И это я, старик по сравнению с нею (Гогену, напомним, было 43. - Ред.), колебался в тот момент, когда надо было подписывать договор с ее матерью, так поспешно заключенный…»

Были у него и другие приключения с таитянскими женщинами. Во время второго приезда на Таити он писал: «Каждую ночь ко мне в постель забираются осатаневшие девчонки: вчера у меня их было трое». Биографы считают, что тут он скорее фантазировал. Но то, что у него появилась еще одна юная подруга, Пахура, девочка четырнадцати с половиной лет, - факт, который они не оспаривают.

Гогену к тому моменту было уже 47 лет, и он был болен. Его вообще преследовали недуги, одним из самых мучительных был сифилис, подцепленный в Париже. А еще - экзема, кровохарканье, постоянная боль в ногах. По его полотнам, на которых он обессмертил и своих юных жен, и других таитянок, не скажешь (по крайней мере, не всегда скажешь), как он страдал. Была в его жизни и попытка самоубийства (он предварительно укрылся в горах в расчете, что труп будет съеден муравьями). Финансовое положение было очень тяжелым. Земной рай на далеких островах оказался не таким уж первозданным, туда пришла неприятная ему цивилизация - многое Гогену на полотнах приходилось домысливать…

"А, ты ревнуешь?" (1892 г.)

К пятидесяти трем годам, когда Гоген приехал на Маркизские острова, он казался уже стариком и развалиной. Жить ему оставалось всего ничего. А слава пришла к нему только через несколько лет после смерти…