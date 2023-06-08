Полина Гагарина бросила продюсера и закрутила роман с молодым танцором

Полина Гагарина. Фото: Даниил ОПАРИН

Три года назад Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Причиной расставания супругов стал роман певицы с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, с которым сотрудничала звезда. Полина не афишировала свою любовь с новым избранником, но продолжала встречаться с Чиняевым и после развода. Теперь этим отношениям пришел конец: 36-летняя Полина променяла 52-летнего продюсера на молодого красавца.

Новой любовью артистки стал 35-летний танцор ее труппы Станислав Миков. Очевидцы сфотографировали Полину и Станислава гуляющими по улицам Москвы. Как сообщили источники портала Super.ru, пара держалась за руки и вела себя друг с другом очень нежно. Влюбленных на прогулке сопровождал 15-летний сын певицы Андрей от ее первого брака с актером Петром Кисловым. Кроме того, несколько дней назад Полину и Станислава застали в одном из московских ресторанов, где они обменивались поцелуями.

Миков – уроженец Йошкар-Олы, в команде Гагариной он работает уже пять лет. До недавнего времени танцор публиковал в соцсетях совместные снимки с гражданской женой – танцовщицей группы «Руки Вверх!». Однако примерно четыре месяца назад они расстались.

Полина и ее новый возлюбленный Станислав Миков (крайний справа) уже пять лет выступают на одной сцене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись в декабре 2020 года после шести лет брака. Супруги расстались отнюдь не друзьями, но со временем смогли наладить отношения ради общей дочери – 6-летней Мии.

Дмитрий Исхаков не скрывал, что у них с Полиной после развода были очень напряженные отношения. Фотограф жаловался, что бывшая жена препятствует его общению с дочкой и вывозит девочку отдыхать за границу без его ведома. Дмитрий признавался в интервью, что переживал за Мию, которая проводила время с новым возлюбленным своей матери. При этом имя нового избранника Полины он не называл, отмечая, что это неважно, а его реакция абсолютно нормальна для любого отца.

Поклонники в соцсетях переживали за Полину и писали в комментариях, что Чиняев совсем ей не пара, ведь он старше Гагариной на 16 лет. Видимо, это понимала и сама артистка, которая в итоге предпочла продюсеру более молодого мужчину.