«Регина кричала, чтобы ей сделали клизму»: Топалов рассказал, почему пожалел о партнерских родах с Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущая Регина Тодоренко в 2018 году родила первенца. Роды проходили в одной из элитных клиник Москвы. Супруг звезды Влад Топалов был рядом с женой: Регина настояла на партнерских родах.

Сегодня Топалов признается, что не сразу решился на это. Когда Тодоренко сказала, что его присутствие в роддоме очень важно для нее, музыкант решительно отказался. Влад опасался, что партнерские роды могут негативно сказаться на их дальнейшей семейной жизни. И в самый ответственный момент его опасения сбылись.

«Девять месяцев мы готовились: читали книги, ходили на курсы и на осмотры к гинекологу… В канун родов Регина захотела есть. Она съела четыре килограмма раков, через несколько часов мы поехали в роддом. Там она съела спагетти, потом килограмм мандаринов … И кричала: «Пожалуйста, сделайте мне клизму срочно!». Теперь понимаете, почему я не хотел на роды?» - рассказал Топалов в YouTube-шоу «Семейный вопрос».

По словам Влада, это была не единственная неловкая ситуация. Во время беременности Регина попросила Топалова записать ей позитивные фразы для легких родов. Там были такие фразы, как «твое лоно раскрывается, ты выпускаешь ребенка из себя».

«Ей было важно, чтобы я ей читал аффирмации. Она мне дала текст. Я прочел и сказал, что не буду это читать. Она: „Мне это надо!“ В итоге я попросил звукорежиссера включить запись и выйти», - вспоминает Топалов.

Влад присутствовал и на вторых родах Регины. Более того, телеведущая настояла, чтобы за процессом наблюдал и ее трехлетний сын Миша. Это весьма умилило Тодоренко, но шокировало общественность, когда молодая мама рассказала об этом в соцсетях.

- Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов. В эти моменты Мишка заливался смехом, - рассказывала Регина.

Младший сын Тодоренко и Топалова появился на свет 9 июля прошлого года. Супруги назвали ребенка Мир. Регина говорила, что родила малыша на Бали. И лишь недавно призналась, что на самом деле ее сын появился на свет в Канаде.