В Германии восхитились автомобилем «Нива»

Продавец выражает готовность расстаться с новой «Нивой» 1980 года выпуска

Журналисты немецкого медиаконцерна Bild нашли на одном из российских сайтов, предлагающих к продаже автомобили, объявление, в котором продавец выражает готовность расстаться с новой «Нивой» 1980 года выпуска.

«Всего 220 км пробега, сидения еще в фольге, а пассажирская дверь - в заводской пленке», - говорится в объявлении.

Таким образом, эта 43-летняя (и одновременно новенькая) «Лада-Нива», предлагающаяся по цене 23 млн. рублей, является самой дорогой «Ладой» в мире! Немцы даже подсчитали – покупателю в ФРГ этот внедорожник обойдется в 265 тыс. евро. А за эти деньги в Германии можно приобрести 25 новых авто такого же класса.

Восхитившись ее состоянием, в Bild назвали ее «капсулой времени».

Также немцы удивились, что, судя по другим объявлениям, в России есть еще, как минимум, 25 автомобилей такого класса, которые никогда не эксплуатировались.

Что же касается обладателя пока не проданной красной «Лады», то бережливые немцы несколько удивились, что он сохранил и готов предоставить покупателю еще и оригинальный чек, полученный им в советском магазине в 1980 году.

Они также признали, что у российской «Нивы» до сих пор много поклонников по всему миру, и в ФРГ эти машины охотно покупают. Поскольку «сравнительно простая технология изготовления, деревенский вид и низкая цена делают эту машину полной противоположностью современным внедорожникам».