Продавцы – соучастники преступления: эксперты ответили, как убивший россиян «Мистер Сидр» оказался в 11 регионах

Суррогатным напитком торговали повсеместно Фото: Марина ДОЛГОВА

Число пострадавших от смертоносного суррогата из Самарской области – «Мистера Сидра» - достигло 103 человек в шести регионах России. К сожалению, погибли уже 33 человека, остальные находятся в больницах, четверо пациентов до сих пор в тяжелом состоянии.

Больше всего жертв в Ульяновской области, куда привезли самую большую партию алкогольного напитка с метиловым спиртом. Здесь умерли 21 человек. Пострадали жители Самарской, Нижегородской, Курганской, Пензенской областей, Удмуртии.

НАПОИЛИ МЕТАНОЛОМ 11 РЕГИОНОВ

По всей России продолжаются обыски в магазинах, найдено и изъято уже более 100 тысяч тонн продукции самарского производителя. Это не только "Мистер Мидр" - на складах обнаружили также "Лето Сидр" - его также изымают. География поставок поражает: сначала приходили новости только о изъятиях в Поволжье, а затем - уже по всей России. В Астрахани специалисты Роспотребнадзор нашли 25200 литров пивной продукции, в Курганской области - более 17 тысяч литров (здесь в больницу попала 11-классница в коме, она также попробовала смертельный алкоголь). Более 3 тысяч литров обнаружили в магазинах Севастополя - и это перед отпускным сезоном. Изъяли алкоголь и в Саранске - более 1,3 тысяч литров. Провели химическую экспертизу и нашли метанол, не менее 3,6%.

Власти Казахстана, куда также поставлялся алкоголь, также поручили снять с продажи ядовитый пивной напиток, который только называли сидром.

- Если покупают сидр в «разливайке», то это точно фальсификат. Нормальный сидр — это дорогой напиток, продаваемый в винотеке за 250-300 рублей. И он не может производиться на складе, где нет даже бродильного цеха, - сообщил Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики сайту kp.ru.

Масштабы продаж удивительные. Как же продавцу удавалось попасть на прилавки такого количества магазинов в 11 регионах? Сомнительный алкоголь, названный на кеге "пивным напитком" (по ГОСТУ это означает, что спирт в нем должен быть получен путем сбраживания сусла), был по словам экспертов привлекателен для розничных точек. Дешевый, доступный. Полиция в Нижнем Новгороде заявило, что сюда напиток привозили, предположительно, без сопроводительных документов. Не нашли нужных сертификатов и у продавцов в Ульяновске. Неужели они не знали, что берут?

- К нам тоже регулярно звонят – мол, готовы у вас купить пиво, только у нас не установлена система ЕГАИС (единая госсистема учета движения товаров и продуктов). Однажды мне позвонили потенциальные покупатели, я заехала на торговую точку – а там полный магазин пива и даже кассы нет! И это посреди города! Пока мы не уберем такой спрос на контрафактный дешевый продукт, будут находиться и те, кто готов поставлять нелегальное пойло, - рассказывает самарский пивовар Елена Кузнецова.

ПРИКРЫВАЮТСЯ ЗАКОНАМИ

Сегодня на торговлю пивом и сидром в магазинах лицензия не нужна. Это мера для стимулирования работы добросовестных российских производителей. С 1 сентября 2023 года будет вестись реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Вот только как всегда находится некая "паршивая овца". Ведь "Мистер Сидр" по факту не относился к этим категориям, а являлся слабоалкогольным коктейлем (анализы уже показали, что в бутылках была вода, спирт и добавки). Состав на этикетке вводил в заблуждение. Но о преступлении знали продавцы, которые не просили у поставщика подтверждающих качество документов:

– В любом случае все сети, которые участвовали в распространении этих якобы сидров – пособники по 33 и 34 статье. Ответственность они должны нести вместе с виновником. Что-то не знали, либо их не проверяли – это продавцы должны доказывать уже прокурору, - уточняет Шапкин.

Игорь Хавский, руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольрегулирования по пивоваренной и слабоалкогольной продукции уверен, что больше приоритета нужно отдавать контролю, чем тому, чтобы искать виноватых.

– Кого проверять? Предприниматель может иметь легальный бизнес, а в соседнем бизнесе производить что угодно. Заказать и наклеить можно всякое, получить маркировку – в этом бы без оснований никто не отказал. Организация [ООО «АНДИ» - прим.ред.] зарегистрирована, существовала в ЕГАИС, что-то легально производила. Есть вопросы к тому, как продукт появился во ФРАП. Это странно. Сидр с подписью «пивной напиток» намекает на то, что с этим что-то не так. Но меры, даже после того, как сидр оказался в рознице, не предприняли. Так его и продавали, через ЕГАИС делали документы. Просто в какой-то момент там оказался метанол, произошла трагедия. Надо контролировать розницу, чтобы не было соблазна покупать всякое пойло и продавать подешевле.

Вариант того, что у Гусейнова есть «крыша» все-таки не исключен. Регулируют оборот, в основном, на местном уровне - проверяли поставки алкоголя правоохранители на местах.

- Покрывали ли кто-то компанию? Скажу так. Либо это очень удачливые товарищи, которые умудрились почти три года действовать без лицензии так, чтобы это никто не замечал, либо кто-то на местном уровне покрывал. Здесь, конечно, только следствие разберется.

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ

Игорь Хавский рассказал журналисту сайта kp.ru, что сейчас нужно усилить работу территориальных филиалов Роспотребнадзора. Брать образцы, определять, бродил ли продукт или просто спирт с чем-то смешали. Ездить по предприятиям проблематично: проверять все подряд, считает эксперт, не стоит. Лучше работать точечно:

- Как бы компания не работала, она вряд ли это покажет. Легче «ловить» в рознице, далее выезжать на производство, откуда сомнительный товар пришел. Эффективная мера и понятная. Самое главное – выявлять подобный продукт.

А еще оба эксперта сошлись во мнении, что подобные производители, как «АНДИ», экономят на всем, включая акцизы и НДС. Еще одно предложение экспертов – возврат к минимальной розничной цене на продукцию, которая могла бы контролировать качество. Сейчас такое правило действует, например, для волки. А вот "Мистер Сидр" покупали люди, которые были уверены, что напиток безопасен, а цена адекватна. Теперь о том, что такое настоящий сидр, знает больше людей, вот только трагедия уже случилась.

Напомним, Анара Гусейнова уже отправили под стражу на два месяца. Свою вину он так и не признал. «КП-Самара» подробно рассказывала, что знакомые и коллеги думают о главном подозреваемом в деле о смерти более 30 россиян.

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