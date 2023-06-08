К сентябрю в Иркутске откроется Суворовское военное училище

Суворовское военное училище в Иркутске примет своих первых воспитанников уже к 1 сентября

Возводимое по поручению Президента России специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны Суворовское военное училище в Иркутске примет своих первых воспитанников уже к 1 сентября.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывали на территории государственного казенного общеобразовательного учреждения «Иркутское военное суворовское училище» Министерства обороны России.

«В настоящее время на объекте задействовано более 900 военных строителей и 60 единиц спецтехники. Фронт работ развернут на нескольких площадках одновременно. Все строительные процессы синхронизированы», - продемонстрировал губернатор ход строительства.

Военные специалисты бережно реставрируют исторический основной корпус с узнаваемой колоннадой входной группой. Производится усиление стен и монтаж перекрытий, устройство инженерных сетей, внутренняя и внешняя отделка.

В Минобороны России прокомментировали кадры с места: «Полностью возведены все 3 этажа спального корпуса, осуществляется устройство кровли и остекление. Полным ходом идет строительство столовой. В отдельно стоящем корпусе, в котором разместятся 2 спортзала и классы дополнительного образования, усиливают несущие конструкции, обустраивают кровлю и реставрируют исторические элементы постройки».

СПРАВКА «КП»

Новое довузовское учебное заведение Минобороны России будет размещено в черте города после реконструкции и реставрации существующих исторических зданий объекта культурного наследия регионального значения постройки 1912 года, где изначально располагалась военная гимназия, а позже легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище.

Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

Суворовское военное училище – это круглогодичный цикл обучения и проживания воспитанников на полном государственном обеспечении, с ежедневным пятиразовым питанием и обязательной «увольнительной» один раз в месяц.

Суворовцы обеспечиваются личным ноутбуком, школьной канцелярией, учебниками и установленной форменной одеждой (зимней, летней, парадной, повседневной военной, спортивной и др.), а также постельными принадлежностями.