Каждому по квартире: проблему обманутых дольщиков успешно решают в Хабаровском крае

Губернатор занимается проблемой с момента приезда в регион и результаты уже есть. Фото: правительство Хабаровского края

Большая проблема, долгое время не позволявшая говорить о Хабаровском крае, как о регионе комфортного проживания – количество недостроев и оставшиеся обманутыми в связи с этим дольщики. Именно доведение долгостроев до логичного конца, а также решение жилищного вопроса для всех, кто так и не смог заехать в новую квартиру, стали задачами, которые принялась решать новая команда правительства во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым.

Накануне, решения, обещающие удачный исход для пострадавших от горе-застройщиков людей, были предложены губернатором в ходе заседания рабочей группы по вопросам оказания содействия обманутым дольщикам. Глава региона еще в начале заседания отметил, что участие ППК «Фонд развития территорий» поспособствует закрытию вопроса о строительстве долгостроев.

- Строительство ведется на условиях софинансирования, то есть, имущественный сбор из краевого бюджета будет внесен еще до начала работ, - пояснил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Домами, заброшенными застройщиком ООО «Диалог» в Хабаровске, занимаются две компании. Два дома по улице Салтыкова-Щедрина взяла на себя компания «ДВ-Строй», а строительство бизнес-центра по улице Кавказской завершит ООО «Звезда» из Сочи. Начав работу в 2014 году, «Диалог» настигло банкротство, в результате чего без жилья остался 901 обманутый дольщик, но теперь новые застройщики не отстают от намеченных графиков.

Вопрос достройки получил ход благодаря налаженным отношениям губернатора с федеральным центром. Договоренности с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным позволили привлечь федеральные средства. Ситуация, до полного завершения строительства, по поручению главы региона, будет оставаться на контроле, чтобы в случае возникающих сложностей руководство краевого строительного комплекса оперативно реагировало на обращения.

Буквально каждый проблемный дом власти региона прорабатывают отдельно, составляя под него и ситуацию конкретного застройщика полноценную дорожную карту. В ходе заседания также разъяснили актуальную ситуацию вокруг многоквартирного дома ЖСК «Утес». На сегодня объект готов на 60 процентов. По условиям, озвученным «Фондом развития территорий», дальнейшее строительство объекта возможно после приведения в порядок проектной и разрешительной документации, переработка которой стала необходимой в результате незаконной перепланировки, выполненной предыдущим застройщиком ООО «Мир-Автаркия».

Компания увеличила количество квартир, разместив их даже там, где проектом предполагалось чердачное помещение. Как итог, вместо заявленных ранее 45 помещений квартир были реализованы 66. Предприятие стало банкротом в 2015 году, после чего права на многоквартирный дом получил жилищно-строительный кооператив «Утес». Михаил Дегтярев заверил всех собравшихся на заседании дольщиков ЖСК, что для успешного окончания строительства будет сделано все возможное. Край уже выделил часть средств в рамках софинансирования в ходе переговоров с Фондом развития территорий.

Волна недовольств обрушилась со стороны граждан, не дождавшихся своих квартир в двух домах от застройщика ООО «Лидер». После наплыва обращений от дольщиков краевое правительство обратилось в ППК «Фонд развития территорий» для работы по восстановлению прав пострадавших граждан за счет имеющихся у Фонда механизмов. Правительство продолжает поиск инвесторов на незавершенные объекты, и привлечь их можно с помощью выделения компенсационных земельных участков. Глава региона отметил, что для эффективной работы инвесторам необходимы выгодные и комфортные условия.

- Нужно устанавливать реальные сроки. Например, чтобы завершить один долгострой, инвестор берет деньги, вкладывается и передает готовые квартиры дольщикам. После он должен зайти на новый участок, построить жилье, реализовать его и вернуть средства банку. Весь этот процесс требует минимум пять лет. Поэтому важно предусмотреть такой срок в условиях для инвесторов, - добавил губернатор.