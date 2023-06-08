Зеленский не оправдал надежд Запада: страны НАТО устали ждать и могут отправить войска на Украину

Hа Западе подгоняют Зеленского идти в "контрнаступ" изо всех сил Фото: REUTERS

Киев уже несколько дней то наступает, то не наступает. Как мигалка у гаишников из анекдотов, которая то работает, то не работает. Логика понятна – ВСУ всюду тыркаются, везде получают по мордасам и отступают на исходные. И потому, что бы там ни говорили западные СМИ, будто они уже наяву увидели наступление, в Киеве будут отрицать это до того момента, пока они не добьются зримого успеха, прорвав российскую обоорону, хотя бы первую линию, чтобы с радостью бросить в прорыв все резервы в котел, который наши бойцы затянут в горловине. А пока Киев будет все отрицать.

- Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят, - сообщил заслуженный ветеринар-юрист секретарь СМНБО Украины Алексей Данилов. При этом, явно солгав, что для него дело привычное, потому что он занимает такой, что не может не знать.

Туману напускает и президент (пока еще) Украины Володымыр Зеленский, который соизволил объявить: "Мы утвердили график начала движения наших войск, решения (о начале наступления) приняты".

На Западе вырвался единодушный выдох облегчения. А то они там уже устали ждать. Зимой, понимаешь, ВСУ мешали морозы, весной – распутица, а сейчас нет ни того, ни другого. Причем, в Европе и НАТО, куда Украина так стремится попасть, перед Киевом ставят выбор или-или.

- Самое важное сегодня — обеспечить, что Путин не выиграет и что Украина сохранится как суверенное государство, - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. - Поскольку в противном случае, если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще.

То есть вопрос поставлен ребром: если Украина не одержит победу в конфликте с Россией, то нет смысла обсуждать вопросы ни о ее членстве в Альянсе, ни о каких-то гарантиях. Это, кстати, не первое такое заявление Столтенберга на эту тему.

- Без победы над Россией вопрос о членстве Украины в НАТО не будет иметь значения, - заявил 3-го апреля на пресс-конференции в Брюсселе все тот же Столтенберг.

То есть на Западе подгоняют Зеленского идти в "контрнаступ" изо всех сил. Не зря всякого рода безответственные функционеры администрации США на ответственных постах все последние дни твердят, как заведенные в унисон: "Мы дали Киев все, что обещали. Мы дали все, что смогли. Мы дали все".

А некоторые члены НАТО, как выясняется, опасаются, что Зеленский не оправдает возложенных на него надежд, и сами готовы даже на кое-какие экстраординарные шаги в конфликте на Украине.

- Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны по отдельности могут предпринять действия, - заявил предшественник Столтенберга на посту главы НАТО Андерс фог Расмуссен. И даже назвал, что это за "некоторые страны".

- Мы знаем, что Польша очень заинтересована в предоставлении конкретной помощи Украине. И я бы не исключал возможности того, что Польша будет еще активнее участвовать в этом контексте на национальной основе, и за ней последуют страны Балтии, включая возможность ввода войск на местах, - раскрыл Андерс эту "военную тайну НАТО". - Я думаю, поляки серьезно подумали бы о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не добьется в Вильнюсе.

Не стоит думать, что Расмуссен сошел с ума или бросается безответственными заявлениями. Он, хотя и Андерс, но не Брейвик, а такие должности не занимают ради того, чтобы потом про них говорили "бывший". Скорее всего, это пошло открытое зондирование и приучивание населения стран Запада к мысли, что конфликт на Украине выйдет за ее пределы. С другой стороны, Андерс был в 2016-2019 гг. советником президента Украины, а такое бесследно для головы не проходит. Подумал бы лучше этот жестокий датчанин, на что он толкает "младоевропейцев".

Вряд ли стоит сомневаться, что окончательно сбрендившие на почве русофобии политики Польши и трех прибалтийских "недотигров" могут пойти на такой шаг. У них для этого хватает русофобии и безумия, а с умом и здравым смыслом всегда были проблемы. Правда, в условиях, когда их не поддержит НАТО в целом (а альянс не придет к ним на выручку, и никакая статья Устава НАТО, а не только 5-я, в этом случае не сработают, поскольку они сами ввяжутся в конфликт, а не станут жертвами агрессии другой страны), Польше еще есть, на что рассчитывать, и за что держаться, а вот Эстония, Латвия и Литва при таком развитии событий просто исчезнут с политической карты мира в качестве суверенных государств.

И знаете, что самое интересное будет в такой ситуации? Мир этого просто не заметит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский обрушился с критикой на Запад и ляпнул неудобную правду: у Киева нет доказательств "вины" России

Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за реакцию на подрыв Каховской ГЭС (подробности)