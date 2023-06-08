«Если бы не Александр Моор и его команда, ничего не получилось бы»: Антон Котяков высоко оценил работу руководства Тюменской области в социальной сфере

Фото: официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Результаты развития в Тюменской области пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью оценили министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и глава региона Александр Моор.

В рамках проекта семья, где ребенок впервые признан инвалидом, получает электронный сертификат, которым родители оплачивают услуги специализированных центров. Средства на оплату выделяются из федерального бюджета. Реабилитацию можно получить по 11 направлениям.

НЕОБХОДИМЫЙ ПРОЕКТ

Глава Минтруда России и губернатор побывали в тюменских реабилитационных центрах «Родник» и «Пышма», которые, наряду с еще пятью социальными учреждениями, в 2022 году стали базой для реализации пилотного проекта. С 2023 года к нему присоединились одна медицинская организация и две социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

В реабилитационном центре «Родник» Антон Котяков и Александр Моор осмотрели жилые помещения, кабинеты логопеда и психолога, помещение для социально-средовой реабилитации, зал лечебной физкультуры, сенсорную комнату и танцевальный зал.

В мастерской керамики и гончарного дела глава Минтруда и губернатор познакомились с 14-летней Полиной, которая проходит курс реабилитации в сопровождении своей бабушки Людмилы Абрамовой. По отзывам специалистов, Полина – очень активный и развитой ребенок.

«Всем большое спасибо за этот необходимый для нас проект. Благодаря психологу я стала гораздо уверенней в себе, а социальные педагоги помогли найти множество интересных увлечений», – сказала она. Людмила Абрамова горячо поддержала внучку, поблагодарив министра и губернатора за неравнодушное отношение к судьбам детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Если бы не губернатор Александр Моор и его команда, ничего не получилось бы. Хорошие результаты достигаются там, где проекты общероссийского уровня правильно и ответственно реализуются на местах», – подчеркнул Антон Котяков.

«РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ПОРАДОВАЛИ»

При осмотре реабилитационного центра «Пышма» особое внимание почетных гостей привлекла высокотехнологичная программа компьютерной грамотности для слепых и слабовидящих. С помощью специального оборудования и программного обеспечения инвалиды по зрению учатся пользоваться персональными компьютерами, планшетами и смартфонами.

В 2022 году в Тюменской области в рамках пилотного проекта услуги по комплексной реабилитации и абилитации получили в общей сложности 372 ребенка с инвалидностью, за пять месяцев 2023 года – еще 256 детей, отметил Александр Моор. Тюменцы готовы поделиться накопленным опытом с регионами, которым предстоит включиться в проект с 2024 года.

«Результаты первого года нас действительно порадовали. Коллеги профессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогали министерству адаптировать методические рекомендации на основе практики. Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории», – сказал Антон Котяков.

Министр напомнил, что в Тюменской области осуществляется еще один федеральный пилотный проект – внедрение системы долговременного ухода за людьми старшего поколения и с инвалидностью. Достигнутые результаты позволяют уже в 2023 году распространить его на другие регионы страны.

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТКИА ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ»

Александр Моор поблагодарил главу Минтруда России за доверие и возможность участвовать в федеральных пилотных проектах.

«В деле реабилитации детей с инвалидностью нет предела совершенству, и мы всегда ищем новые формы и методики этой работы. Очень примечательно, что проект предназначен для ребятишек, которым диагноз поставлен впервые. В такой ситуации важна не только реабилитация самих детей, но и работа с их родителями», – уверен губернатор. Федеральные пилотные проекты не являются заменой сходным региональным программам, а гармонично дополняют их, отметил Александр Моор.

«Социальная политика всегда была и остается нашим главным приоритетом. Несмотря ни на какие сложности, мы не сократили ни одной программы в этой сфере, сохранили устойчивость региональной системы социальных учреждений и имеем ресурсы для ее дальнейшего развития. Более того, объем средств областного бюджета, выделяемых на социальную поддержку, растет с каждым годом», – подчеркнул губернатор.

Антон Котяков и Александр Моор приняли участие в региональном форуме команд учреждений и организаций отрасли «Социальное развитие». Они тепло поздравили участников форума с наступающим профессиональным праздником – Днем социального работника.

Глава Минтруда России и губернатор вручили восьми сотрудникам социальных учреждений Тюменской области награды за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.