МВД России предложило ограничить права военнообязанных управлять автомобилем за неявку в военкомат

Нарушителей городские власти планируют полностью исключить из участия в дорожном движении, как водителей транспортного средства Фото: Иван МАКЕЕВ

МВД России опубликовало проект нормативного правового акта, которым планирует запретить водить автомобиль уклонистам. В ведомстве считают, что тем, кто бегает от сотрудников военкомата нельзя доверять вождение транспортными средствами.

«Министерство внутренних дел выступило с инициативой ограничить в правах на управление автомобилем граждан, которые получили повестку, но не явились в военкомат», - подтвердили в МВД России.

В чем суть предложения? Известно, что все силовые структуры имеют доступ в Единый реестр сведений о гражданах, в котором они могут ограничивать в правах тех, кто не заплатил налоги, алименты, находится под следствием, совершил преступления. Такие граждане сегодня не могут выехать за пределы страны. Таким же образом будут действовать муниципальные власти, которые несут ответственность за воинский призыв граждан. Юношей, что не явились в военный комиссариат, не встали на воинский учет, не явились по повестке будут «ограничивать в праве управления транспортными средствами».

Как стало известно «КП», в дальнейшем таких нарушителей городские власти планируют полностью исключить из участия в дорожном движении, как водителей транспортного средства: автомобиля, мотоцикла и даже электросамоката. И не только потому, что индивид, допустим, не желает служить в армии. А вдруг молодой человек пытается избежать медицинской комиссии в военкомате, так как боится тщательного и объективного обследования? Ведь известно, что именно в ходе медицинской комиссии в военкомате выявляются большинство душевно больных, наркоманов и людей, которым по медицинским показателям просто опасно водить транспортное средство.

Ограничение на пользование транспортным средством планируется снимать за сутки после поступления информации в МВД России. А контролировать нарушителей на дорогах будут камеры.

Кстати, в советские годы, перед тем, как оформить и поставить на учет автомобиль повышенной проходимости необходимо было также встать на учет в военкомате. Водителей внедорожников, в случае военного конфликта планировалось мобилизовать в первую очередь, а потому военкоматы должны были знать их владельцев.