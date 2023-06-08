Сноуден раскрыл возможности современных технологий слежки: «2013 год теперь выглядит детской забавой»

Сноуден подтвердил, что не жалеет о том, что сделал, и отметил положительные изменения в области кибербезопасности Фото: REUTERS

Ровно десять лет назад, в июне 2013 года, мир был потрясен разоблачениями агента ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена о массовом наблюдении и нарушении приватности граждан со стороны правительственных организаций. С тех пор американец стал символом сопротивления и борьбы за защиту гражданских свобод в эпоху передовых технологий. Хотя его голос редко раздается публично, сейчас, по случаю 10-летия своей эмиграции, Сноуден решил вновь прокомментировать современные технологии и поделиться своими мыслями о нашей цифровой реальности.

Будучи уже экс-сотрудником спецслужб США, Сноуден подтвердил, что не жалеет о том, что сделал, и отметил положительные изменения в области кибербезопасности. Однако, как пишет The Guardian, он все еще обеспокоен вторжением в частную жизнь как в физическом, так и в цифровом мире.

«Технологии стали оказывать огромное влияние», – заявил Сноуден. – «Если мы подумаем о том, что мы видели в 2013 году, и о возможностях правительств сегодня, 2013 год покажется детской забавой».

Американец добавил, что теперь он переживает не только из-за опасностей, исходящих от правительств и крупнейших IT-компаний, но и коммерчески доступных камер видеонаблюдения, технологии распознавания лиц, искусственного интеллекта и навязчивых шпионских программ, таких как Pegasus, используемых против инакомыслящих и журналистов.

«Мы верили, что правительство не обманет нас. Но оно сделало это. Мы верили, что технологические компании не воспользуются нами. Но они сделали это. Это произойдет снова, потому что такова природа власти», – подытожил Сноуден.

Вместе с тем бывший агент ЦРУ и АНБ считает широкое использование сквозного шифрования одним из положительных последствий его утечки. По мнению Сноудена, компании внедрили данный способ передачи данных на несколько лет раньше, чем планировалось.

«Сквозное шифрование было несбыточной мечтой в 2013 году, когда эта история раскрылась», – добавил Сноуден. – «Огромная часть глобального интернет-трафика передавалась в электронном виде «голышом». Сейчас это редкое зрелище».

Американец отметил, что процесс защиты частной жизни непрерывен, и «нам придется работать над этим всю оставшуюся жизнь, жизнь наших детей и за ее пределами».

В сентябре 2022 года Эдвард Сноуден получил российское гражданство, указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. Гражданство было предоставлено по просьбе самого американца. Он часто отказывается от интервью прессе, что в некоторой степени связано с семейными обязательствами: теперь у него в России есть жена и двое маленьких сыновей.