Дмитрий Песков: Спасатели в Херсонской области работают самоотверженно

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а президент знает, что мы (журналисты), ждем Большую пресс-конференцию? - с этого вопроса журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в четверг, 8 июня.

- Да, президент знает, - ответил Песков.

- А какая реакция?

- Она (Большая пресс-конференция. - А.Г.) своевременно состоится.

Она обычно проводится по итогам года.

Если вы обратили внимание, нам пока еще с вами преждевременно подводить итоги года.

- Да, конечно. И - по поводу МЧС…

КСТАТИ

В этот день пресс-секретарь сообщил журналистам:

- Президент держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и ее подрыва.

Вчера (в среду, 8 июня) вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям.

И - также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы.

Я решил развить эту тему и задать Пескову несколько вопросов…

- После поручения президента в Херсонской области сразу же развернута большая группировка. И генерал-лейтенант Куренков отправил туда группу, целый самолет, руководителей для координации. И такие вот очень хорошие данные, в том плане, что 300 человек эвакуировано, в том числе 70 детей. И там много-много-много других цифр мы публикуем, по сводкам МЧС. Как… поступают ли доклады от Куренкова Путину? Вы сказали, что президент держит ситуацию на постоянном контроле, как он это все оценивает?

- Разумеется, доклады постоянно поступают, - пояснил официальный представитель Кремля. - Группировка там развертывается.

Спасатели наши самоотверженно работают.

Сложность заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины. И это осложняет работу.

Но главную задачу, вы знаете, по спасению людей, как всегда, наши спасатели выполняют самоотверженно.

- А нет ли в планах у президента где-то вблизи от зоны бедствия провести какое-то заседание оперативного штаба? Ну, то есть, самому там побывать?

- Нет, в настоящий момент таких планов нет.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.