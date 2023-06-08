Обновленный Ил-96 готовится к первому полету: Что изменилось в самолете

Наконец готовится в первый полет модернизированная версия старого доброго 96-го «ила» - Ил-96-400М. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наконец готовится в первый полет модернизированная версия старого доброго 96-го «ила» - Ил-96-400М. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация и обнародовала фото нового самолета.

В сравнении с аэробусом Ил-96-300, памятным еще многим по 90-м годам, у новой модели более длинный фюзеляж, что позволяет вместить в него до 400 пассажиров (вместо 300). У самолета теперь более мощные двигатели и более современное отечественное пилотажно-навигационное оборудование.

О модернизации «девяносто шестого», созданного еще в конце 80-х, разговоры идут давно. Это единственный вариант отечественного дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, который хоть и в единичных экземплярах, под заказ, но до сих пор выпускается. Новые российские самолеты - «Суперджет» и МС-21 — ближнемагистральный и среднемагистральный. Относительная альтернатива с повышенной дальностью полета (до 6,5 — 7 тыс. километров) — Ту-214 — лайнер узкофюзеляжный, то есть не очень вместительный (до 210 пассажиров).

При этом у Ил-96 — очень хорошая репутация как одного из самых надежных самолетов в мире. Он ни разу не попадал в серьезные авиапроисшествия с человеческими жертвами. И главная реклама Ил-96-300 — именно на нем летает президент Владимир Путин. Правда, «борт № 1», конечно же, делали под спецзаказ и сильно модифицировали.

Есть и «девяносто шестого» и известные минусы, из-за которых авиакомпании с начала 2000-х и стали предпочитать ему «боинги» и «эйрбасы». Во-первых, до недавнего времени самолет не модернизировали, а современная авиация не стоит на месте — там постоянно что-то меняется. И главный минус, который — продолжение главных плюсов лайнера. У «девяносто шестого» не два двигателя, как у всех современных аэробусов, а четыре. Это крайне хорошо в плане надежности и плавности полета (рассказывают, что в «девяносто шестом» сердечники и гипертоники чувствовали себя лучше, чем в современных аэробусах зарубежного производства). Но чем больше двигателей, тем и больше топлива пожирает лайнер. А коммерческим авиакомпаниям, которые перевозят обычных пассажиров, экономичность лайнера важна не менее, чем его надежность.

В новой модернизированной версии Ил-96-400М удалось осовременить системы и самолет в целом. Но проблема с четырьмя двигателями пока осталась. Как говорят эксперты, шансы на появление подходящего отечественного двигателя, который бы позволил уйти у Ил-96 от двухмоторной схемы, есть. Но не прямо завтра.

В ОАК Ил-96-400М называют «опытным» самолетом, серийное его производство пока не планируется. Предположительно, как уже заявлялось раньше, будет создано минимум два таких лайнера - для специального летного отряда «Россия».

ТТХ Ил-96-400М

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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