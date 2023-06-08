Колокольцев назвал число сотрудников МВД России, побывавших в зоне спецоперации

Министр МВД России Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, сколько именно сотрудников полиции прошло через зону специальной военной операции.

«В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных», - заявил министр МВД России Владимир Колокольцев на торжественной церемонии посвященной присвоению специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся руководителей ведомства.

- Соответствующие Указы по традиции подписаны Президентом Российской Федерации накануне Дня России, - отметила в сообщении официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр поздравил офицеров и подчеркнул, что «благодаря мужеству полицейских предотвращены или раскрыты особо тяжкие преступления террористической направленности, задержаны десятки диверсантов и пособников, у которых из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки».

«Руководство страны рассчитывает на готовность каждого из нас к ответственной и максимально эффективной деятельности на порученных участках. Мы это доверие должны оправдать», – заявил Колокольцев обращаясь к подчиненным.

Министр также дал высокую оценку тысячам полицейским, которые несут службу на «земле» и выполняют опасную работу.

Важно отметить, что 15 тысяч полицейских прошли через зону СВО за минувший год. Обычно командировки в зоны ответственности длятся около трех месяцев. Откомандированные заступают на дежурства в отделениях полиции на новых территориях и несут службу вместе с сотрудниками из числа местных жителей.