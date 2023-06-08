Схватка за Арктику начинается: раскрыты зловещие планы НАТО на Заполярье

Закрепление НАТО за Полярным кругом призвано подготовить почву для нового вмешательства во внутрироссийские дела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Включив в свой состав Финляндию, Североатлантический Альянс принялся доказывать, что это решение не стало одним лишь символическим способом уязвить Россию. На Хельсинки сразу же была возложена ответственность за организацию учений за Полярным кругом, призванных продемонстрировать стойкое стремление НАТО закрепиться в этом регионе. Похоже, безвозвратно уходят в прошлое времена, когда Арктика рассматривалась как общее достояние человечества, а арктические державы ответственно и сбалансированно подходили к регулированию вопросов безопасности в этой стратегически важной части Мирового океана. Сегодня такого рода подходы полностью противоречат амбициям США, пытающимся, ради возрождения своей глобальной гегемонии, навязать России полномасштабное геополитическое соперничество по всем фронтам.

Именно в этом контексте Вашингтон и его сателлиты рассматривают свою активизацию на арктическом направлении. Становится очевидным, что, в условиях глобального потепления, контроль над этой территорией будет автоматически играть решающую роль в управлении трансконтинентальными грузоперевозками, главной артерией для которых в обозримом будущем должен стать Северный морской путь. Параллельно, американское руководство видит в милитаризации региона возможность окончательного слома парадигмы сдерживания и создания конкурентных преимуществ для себя и своих союзников в рамках нарастающих противоречий с Москвой и Пекином.

В этом ключе, финские учения Альянса могут рассматриваться лишь как первый шаг к полноценной гонке вооружений и повышению ставок в региональной политике. Конечно, сегодня у США, Канады и европейских государств нет достаточных ресурсов для того, чтобы составить России полноценную конкуренцию. Однако, не стоит обманываться – приход этого агрессивного блока в Арктику явно рассчитан на долгосрочное присутствие. Многие западные стратеги не скрывают, что основной целью гибридной войны против России они видят её потенциальную дезинтеграцию – распад, по меткому выражению Президента России Владимира Путина, на множество враждующих княжеств. Между тем, история подсказывает нам, что Запад в такой ситуации не остается в стороне. Нелишне вспомнить интервенцию Антанты в Россию во времена Гражданской войны, основная часть которой пришлась как раз на северные и восточные регионы.

На Хельсинки сразу же была возложена ответственность за организацию учений за Полярным кругом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закрепление НАТО за Полярным кругом, согласно этой логике, призвано подготовить почву для нового вмешательства во внутрироссийские дела – либо, для превентивного удара, если украинский кризис перерастет в более масштабное и смертоносное противостояние. За прошедшие годы, руководством нашей страны было сделано немало для обеспечения региональной безопасности, однако, сейчас наступает время для еще более отлаженных и решительных действий. Фактический паралич Арктического совета вкупе с появлением новых региональных игроков, таких как Китай, в корне меняет ситуацию и заставляет перестраивать, казалось бы, давно сложившиеся правила игры.

В Вашингтоне и Брюсселе, впрочем, напрасно надеются воспользоваться отвлеченностью Москвы на специальную военную операцию для того, чтобы составить ей конкуренцию в жизненно важном регионе. У России хватит сил, ресурсов и стратегических расчетов для того, чтобы слаженно и эффективно среагировать на милитаризацию арктической зоны – и доказать западным авантюристам, что эта территория по-прежнему остается нашей зоной влияния, которая должна и будет защищаться всеми возможными средствами. Но, в любом случае, борьба за Арктику, исход которой в огромной мере определит победителя в новой холодной войне, только набирает силу и еще не скоро достигнет своей кульминации.

При этом в новой Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 года четко обозначено, что в данном регионе «Россия стремится к сохранению мира и стабильности, повышению экологической устойчивости, снижению уровня угроз национальной безопасности».

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