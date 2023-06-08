Владимир Путин поручил помочь людям после обрушения Каховской ГЭС

Владимир Путин по телефону связался с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, чтобы обсудить помощь людям после диверсии на Каховской ГЭС. Фото: REUTERS

Владимир Путин по телефону связался с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, чтобы обсудить помощь людям после диверсии на Каховской ГЭС.

«По итогам беседы Владимир Путин дал поручение МЧС оказать всю необходимую помощь домохозяйствам, пострадавшим от наводнения, в полном соответствии с нормами Российской Федерации», - сообщили в Кремле.

Кроме этого, глава страны распорядился собрать информацию о любой дополнительной помощи, которая может потребоваться региону для борьбы с последствиями катастрофы. Судя по всему, этот список потом может стать для правительства руководством к действию.

Днем ранее Владимир Путин дал поручение МЧС мобилизовать все силы для помощи людям.

- Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия, - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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