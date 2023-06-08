Шойгу посмотрел, как в российских войсках идет подготовка боевой техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки техники и вооружений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах хранения Западного военного округа. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу лично обошел арсеналы и базы хранения Западного военного округа, где проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции.

Именно на таких базах идет получение с заводов боевой техники, установка на нее дополнительного оборудования, проходит формирование эшелонов и воинских колонн, которые убывают в конкретные части.

Увы, все это не всегда происходит быстро, в установленные сроки. В годы Великой Отечественной войны за это могли расстрелять. Наш министр вынужден пока объяснять и просить…

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», - высказал Сергей Шойгу начальнику базы.

Глава военного ведомства потребовал от командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ сократить сроки приема техники от предприятий, установить на бронетехнику дополнительную защиту с учетом опыта специальной военной операции, и в кратчайшее время отправить на передовую вооружения, с помощью которого российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику.

- Все это востребовано, - отметил также министр после осмотра арсенала хранения артиллерийских боеприпасов и ракет и обратил особое внимание на «качественную подготовку и своевременную отправку» боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки.