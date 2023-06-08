Зеленского проигнорировали четвертый раз за неделю

Индия не собирается приглашать Зеленского на саммит "Двадцатки". Фото: REUTERS

Для начала анекдот. Возвращаются солдаты из воскресного увольнения. Старшина построил роту переде перед отбоем и проводит воспитательное мероприятие.

- Рядовой Иванов, что вы делали в увольнении?

- Я пошел в парк и познакомился там с девушкой.

- Я надеюсь, вы ее проигнорировали, как я вас наставлял?

- Так точно, товарищ прапорщик!

- А потом?

- Потом я пошел в музей и там тоже познакомился с девушкой.

- Вы ее проигнорировали?

- Так точно!

- А затем?

- Я пошел в кино и там также познакомился с девушкой.

- А ее проигнорировали?

- Так точно, товарищ прапорщик. Четыре раза. Две серии.

Я вот лет 30 рассказывал этот анекдот, но только сегодня понял, что он - про нынешнего Зеленского. Потому что его снова проигнорировали. Сегодня на брифинге для индийских СМИ глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна, которая является хозяйкой следующего саммита G20, не приглашала президента Украины принять участие в этом мероприятии.

- По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства - члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20, - заявил глава индийской дипломатии.

- Это не тот вопрос, который пересматривался, - добавил министр и поставил окончательную точку, дав понять, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. - И это тот вопрос, который мы ни с кем не обсуждали.

Напомним, саммит пройдет в Нью-Дели в сентябре. И в команде Зеленского на него начали точить зубы еще прошлой осенью, когда Зеленский в истерике начал требовать исключить Россию из этого формата.

- Сейчас нужна жесткая международная реакция, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20? – спросил непонятно кого Зеленский в своем видеообращении в конце октября прошлого года и сам же себе и ответил. - Это нонсенс, России не место в "двадцатке".

Наверное, мечтал сам занять это место. Охота пуще неволи, ведь в Киеве прекрасно знают, что в последние года "Двадцатка" стала гораздо более значимым форматом, чем разрекламированная на Западе "Большая семерка". Потому что именно на "двадцатке" ищут и находят решение общемировых проблем и влияют на судьбы и развитие мира, а на "семерке" смотрят в рот США и единодушно осуждают Россию.

С выступлениями на "семерке" и посещениями этих саммитов у Зеленского нет проблем, а вот с "двадцаткой" так легко не получается. В прошлом году ему удалось только по видеосвязи выступить во время саммита на Бали. В апреле нынешнего года замминистра иностранных дел Эмине Джапарова даже специально летала в Нью-Дели, чтобы попытаться уломать правительство Индии пригласить Зеленского. Но, по всей видимости, наступательная украинская дипломатия не пришлась ко двору Нью-Дели. Мало того, что она заявила, что Индия должна пригласить Зеленского, она еще объяснила индусам, что советско-индийские отношения – это не лучшие страницы истории, а от наследия СССР Индии лучше отказаться, и что нынешний президент Украины – это "практически Махатма Ганди". Можно только попытаться представить, в какой ступор после этого впало правительство в Нью-Дели, а потому совсем неудивительно, что там воспользовались правом хозяина мероприятия и не стали приглашать гостя, который может и скандал устроить, и ложечки потырить. Джапарова в запале даже пообещала, что Киев поделится важнейшими новейшими военными технологиями. Но в Индии наверняка вспомнили, как Украина провалила даже важнейший контракт на модернизацию 104 военно-транспортных Ан-32, и вполне обоснованно решили, что лучше с такими ноу-хау не связываться.

Володымыр, тебя действительно проигнорировали на этой неделе уже в четвертый раз. Да что там, в четвертый. ООН, НАТО, Красный Крест, снова ООН и теперь еще и Индия. В пятый. Но Володымыр не остановится, пока не опозорится окончательно. Наверное, пока его действительно не начнут бить.

Ну и, раз с анекдота начали, то анекдотом на ту же тему и закончим. Лондон, утро, хозяин особняка попивает кофе, читая "Тайм". Со второго этажа из спальни спускается по лестнице донельзя расстроенная жена.

- Милорд, то, что мы принимали за беременность не оказалась таковой.

- Боже, опять эти нелепые бессмысленные телодвижения!

Прекращай, Володымыр, бессмысленные и нелепые.