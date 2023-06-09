Анекдоты: Если женщины, глядя на вас, сходят с ума, возможно, вы всего-навсего мышонок

- Конкурсы «Мисс Вселенная» - это фальшивка, и в них все подстроено!
- Почему ты так думаешь?
- А на них всегда выигрывает представительница Земли...
* * *
Работаю воспитателем в ясельной группе.
Пять лет педагогического института ничто по сравнению с двумя томами по дрессировке собак разных пород. Вот что реально помогает в работе.
* * *
Новый шампунь для непослушных волос. Теперь с ремнeм.
* * *
Запрос в гугле:
«Где в Мордовии можно нормально посидеть с друзьями?»
0,33 с. Найдено 15 колоний и 10 поселений.
* * *
Когда я с ребенком делаю школьные уроки, я чувствую себя прожженным политиком. Ничего не понимаю, но выражение лица умное-умное...
* * *
- Мадам Циперович, и скоко это, страшно сказать, будет мине стоить?
- Для вас, Семен Израилевич, это бесплатно!
- М-м-м... Звучит дороговато.
* * *
Если ты ешь на кухне, в твоей комнате порядок и ты ложишься спать вовремя - значит, у тебя нет интернета.
* * *
Мне кажется, что в скором будущем, если россиянин доживет до пенсии, он должен будет заплатить за это штраф...
* * *
- А меня с детства пугали: если я паспорт потеряю, то на него оформят кредиты, поженят и продадут в рабство.
- Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял.
* * *
Проиграла мужу в карты на желание.
Кто же знал, что он такой извращенец?!
Заставил меня уехать к маме на неделю.
* * *
Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится в федеральном розыске.
* * *
- Не могли бы вы сделать мне небольшое одолжение?
- Какое?
- Рублей двести.
* * *
Ревнивая жена - мужу, ищущему себе на работу секретаршу:
- Не вздумай нанимать какую-нибудь молодую и сексапильную! Найми замужнюю, в годах, лучше с лишним весом - чтобы даже в мыслях она тебя не возбуждала!
- Нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?
* * *
Банк. Начальник говорит своему заму:
- Урежем зарплату Петрову.
- Нельзя, он не сможет ипотеку выплачивать.
- Это его проблемы.
- Ипотека взята в нашем банке.
- Блин!
* * *
Сегодня зашла на страницу старого знакомого, и он там пишет, что «поменял жизнь на 360 градусов».
Вот, ребята, почему важно изучать математику в школе!
* * *
Набрал номер и слушаю: «Оставайтесь на линии, оператор ответит вам, как только освободится».
Судя по тому, сколько я уже жду, у оператора серьезная статья и вряд ли ему светит УДО или амнистия.