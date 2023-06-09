Анекдоты: Если женщины, глядя на вас, сходят с ума, возможно, вы всего-навсего мышонок

- Конкурсы «Мисс Вселенная» - это фальшивка, и в них все подстроено!

- Почему ты так думаешь?

- А на них всегда выигрывает представительница Земли...

* * *

Работаю воспитателем в ясельной группе.

Пять лет педагогического института ничто по сравнению с двумя томами по дрессировке собак разных пород. Вот что реально помогает в работе.

* * *

Новый шампунь для непослушных волос. Теперь с ремнeм.

* * *

Запрос в гугле:

«Где в Мордовии можно нормально посидеть с друзьями?»

0,33 с. Найдено 15 колоний и 10 поселений.

* * *

Когда я с ребенком делаю школьные уроки, я чувствую себя прожженным политиком. Ничего не понимаю, но выражение лица умное-умное...

* * *

- Мадам Циперович, и скоко это, страшно сказать, будет мине стоить?

- Для вас, Семен Израилевич, это бесплатно!

- М-м-м... Звучит дороговато.

* * *

Если ты ешь на кухне, в твоей комнате порядок и ты ложишься спать вовремя - значит, у тебя нет интернета.

* * *

Мне кажется, что в скором будущем, если россиянин доживет до пенсии, он должен будет заплатить за это штраф...

* * *

- А меня с детства пугали: если я паспорт потеряю, то на него оформят кредиты, поженят и продадут в рабство.

- Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял.

* * *

Проиграла мужу в карты на желание.

Кто же знал, что он такой извращенец?!

Заставил меня уехать к маме на неделю.

* * *

Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится в федеральном розыске.

* * *

- Не могли бы вы сделать мне небольшое одолжение?

- Какое?

- Рублей двести.

* * *

Ревнивая жена - мужу, ищущему себе на работу секретаршу:

- Не вздумай нанимать какую-нибудь молодую и сексапильную! Найми замужнюю, в годах, лучше с лишним весом - чтобы даже в мыслях она тебя не возбуждала!

- Нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?

* * *

Банк. Начальник говорит своему заму:

- Урежем зарплату Петрову.

- Нельзя, он не сможет ипотеку выплачивать.

- Это его проблемы.

- Ипотека взята в нашем банке.

- Блин!

* * *

Сегодня зашла на страницу старого знакомого, и он там пишет, что «поменял жизнь на 360 градусов».

Вот, ребята, почему важно изучать математику в школе!

* * *

Набрал номер и слушаю: «Оставайтесь на линии, оператор ответит вам, как только освободится».

Судя по тому, сколько я уже жду, у оператора серьезная статья и вряд ли ему светит УДО или амнистия.