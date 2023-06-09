Новым территориям - особое внимание

На акции «Народы вместе сквозь года» органично соседствовали российский флаг и Знамя Победы.

Один из основных вопросов, поднятых руководителем ФАДН России Игорем Бариновым, - встраивание новых территорий в федеральную повестку.

С момента начала специальной военной операции взаимодействие с органами власти новых регионов и гуманитарно-просветительская деятельность находятся в числе приоритетных задач ФАДН России. Разработан и утвержден комплекс мероприятий по реализации государственной национальной политики, ориентированный в первую очередь на укрепление единства, гармонизацию межнациональных отношений, борьбу с дезинформацией и поддержку русского языка. В новых субъектах необходимо продвигать достоверные исторические данные, принципы межнационального мира и согласия.

ФАДН России совместно с коллегами на новых территориях отрабатывают план реализации Стратегии государственной национальной политики. В Луганской Народной Республике и Запорожской области, например, эта работа практически завершена.

В соответствии с указанием президента создается межрегиональное управление ФАДН России. Этот орган позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия, почувствовать ситуацию «на земле», оказывать правовую, методическую и практическую помощь новым коллегам.

Предприняты шаги по созданию во всех новых регионах реестровых казачьих обществ. Конечная цель - интеграция их во Всероссийское казачье войско.

Кроме того, ФАДН России готово поддержать создание духовно-просветительских центров в городах Ровеньки и Луганск.

Предстоит большая работа по перерегистрации национально-культурных объединений и некоммерческих организаций, занимающихся национальной политикой. Для решения этих задач создаются отделения подведомственного Федеральному

агентству по делам национальностей «Дома народов России». В Донецке такая организация уже начала свою работу. В частности, в рамках патриотической программы «Дома народов России» более 1100 школьников из ДНР уже посетили Москву и Санкт-Петербург.

По мнению руководителя ФАДН России Игоря Баринова, многонациональность - преимущество нашей страны, ее сила и богатство. Но при этом все этносы от малочисленных до многомиллионных должны ясно осознавать, что залог их успешного развития, да и просто существования в нынешних условиях - единство народов. «Наше прошлое мы исправить не можем, - сказал он, - но наши прадеды своим трудом, в том числе ратным, оставили нам великую страну с многонациональным народом, забывавшим исторические обиды ради общих интересов и общего будущего. Наш долг - сохранить это наследие и передать его будущим поколениям».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Игорь Баринов.

Игорь Баринов:

Единство страны - в ее разнообразии Глава Федерального агентства по делам национальностей уверен: несмотря на внешнее давление, дружба наших народов становится крепче.

- Сегодня в России серьезную проверку на прочность проходит выстроенная в течение последних лет система межнациональных отношений. Для разрушения ее фундаментальных основ развернута масштабная и агрессивная информационная кампания, рассчитанная на все национальные и религиозные группы. Но, как отметил Президент России Владимир Путин, уровень общероссийской гражданской идентичности составляет 94,2%. Это рекорд за весь период мониторинга. Получается, рост данного показателя прямо пропорционален давлению на страну.

Сегодня значительно возросла доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности. Если в 2021 году это отмечали 67,3% опрошенных, то по итогам 2022 года значение этого показателя выросло до 78,4%.

Это результат планомерной работы. Субъектам Федерации ежегодно предоставляются субсидии для реализации программ по укреплению единства нации и этнокультурному развитию народов России. В 2022 году за счет средств федерального бюджета проведено 773 мероприятия. 183 из них направлены на поддержку коренных малочисленных народов. Кроме того, развернут гуманитарно-просветительский проект по работе с населением новых субъектов, а также по сбору гуманитарной помощи. Это наши люди, их необходимо вернуть в братскую семью российских народов.

Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин:

«Только единство делает нас сильными и непобедимыми. А это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают - и умом, и душой, и сердцем. Именно поэтому в сегодняшней ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества».

(19 мая 2023 года, заседание Совета по межнациональным отношениям.)

К сведению

ФГБУ «Дом народов России», «Дом дружбы» города Волгоград и национальные автономии России с мая 2022 года совместно проводят гуманитарную акцию «Народы вместе сквозь года». Мероприятие является механизмом реализации народной дипломатии. Оно направлено на оказание гуманитарной помощи на новых территориях, а также укрепление межрегиональных и межнациональных отношений. В акции приняли участие более 200 представителей национально-культурных объединений, журналистов, представителей органов государственной власти более двадцати субъектов Российской Федерации, а также представители бизнеса и волонтеров.

Гуманитарная помощь доставлена в города Донецк, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Волноваха, Луганск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Сватово, Новая Каховка, Докучаевск и другие населенные пункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем выше давление, тем сильнее наша сплоченность

24 мая руководитель ФАДН России Игорь Баринов выступил в рамках «Правительственного часа» в Государственной Думе. Предлагаем несколько тезисов (подробности)