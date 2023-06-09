Чем выше давление, тем сильнее наша сплоченность

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов во время выступления в Государственной Думе.

- Нашими оппонентами предпринимаются попытки «вбить клин в согласие и братство народов нашей страны». Однако, как отметил Президент России Владимир Путин, уровень общероссийской гражданской идентичности составил 94,2% и является рекордным за весь период мониторинга. Рост данного показателя прямо пропорционален давлению на страну. «Чем больше было клеветы, тем выше он становился», - отметил президент.

- На сегодняшний день в каждом субъекте России есть подразделения, ответственные за реализацию национальной политики. Даже на муниципальном уровне определены ответственные за нашу сферу служащие.

- Субъектам России ежегодно предоставляются субсидии для реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, а также экономическому и социальному развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. За счет средств федерального бюджета проведено 773 мероприятия. 183 из них направлены на поддержку коренных малочисленных народов.

- Реализация государственной национальной политики невозможна без участия институтов гражданского общества. Всего в прошедшем году поддержано 60 некоммерческих организаций, которые провели 6800 мероприятий.

- Ежегодно обеспечивается проведение федеральных форумных, культурных, просветительских и экспертных мероприятий, в том числе таких как Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», Всероссийский форум «Народы России». В прошлом году акция «Большой этнографический диктант» привлекла рекордное количество участников - более 4 млн из всех регионов России и со всех континентов.

- Активно работает подведомственный Агентству «Дом народов России». Это ресурсный центр и интегратор лучших практик в сфере реализации государственной национальной политики. Доступное для каждого пространство, где инициируются, разрабатываются и осуществляются новаторские проекты в нашей сфере. С 2022 года Дом народов наделен полномочиями по сохранению языков народов России. Это особенно актуально, потому что период с 2022 по 2032 год объявлен ООН Международным десятилетием языков коренных народов.

- Мы считаем, что при решении двуединой задачи - сохранения этнокультурного многообразия и укрепления единства российской нации - следует делать акцент прежде всего на укреплении единства. В данном контексте особо важно принятие профильного закона о национальной политике.

- Наша деликатная и чувствительная сфера требует особого внимания, взвешенных решений и ежедневной системной работы. Я и мои коллеги из Агентства прилагаем все усилия, чтобы межнациональные отношения в нашей стране оставались стабильными.

УЧЕБА

Большие лидеры малочисленных народов

Несколько моментов второго тура Школы общественной дипломатии на Ямале.

Закончился второй этап образовательного проекта «Школа общественной дипломатии». Осенью 15 финалистов ждут в Москве.

Стране нужны новые лидеры. И искать их надо не только в столицах, а тотально - по всей территории государства, включая крошечные поселки и отдаленные стойбища. Так появилась Всероссийская образовательная программа «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии». Это конкурсный проект Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и МГИМО МИД России. Она реализуется при содействии Фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Создана для развития института общественной дипломатии, продвижения законных интересов коренных малочисленных народов (КМН) на национальном и международном уровнях. Участвовать в ней могут представители КМН в возрасте до 45 лет с активной гражданской позицией и лидерскими качествами. Генеральный спонсор - горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Участниками первого этапа Школы общественной дипломатии стали 264 человека из 30 регионов традиционного расселения коренных малочисленных народов.

На данный момент закончился второй этап второго конкурса. Он проходил в столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде. В нем участвовали 25 полуфиналистов из 12 регионов России - ненцы, эвенки, тувинцы-тоджинцы, камчадалы, вепсы, ханты, манси, челканцы, долгане, сойоты, ульчи, чукчи и ингерманландские финны.

Осенью 15 финалистов приедут в Московский госуниверситет международных отношений (МГИМО МИД России), где будут отобраны авторы лучших проектов.

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