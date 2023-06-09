Дружба, проверенная войной

«Свои - Истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны» - уникальный сборник историй о войне. В коротких рассказах нечто большее, чем память о подвиге всех народов СССР - они полны уважения и теплоты к каждому солдату, оберегавшему нашу страну. На ее защиту шли обычные люди: студенты, служащие, рабочие, медсестры, оленеводы, радисты, артисты. В мирной жизни чужие друг другу, они объединились и совершили невероятный подвиг. И это еще крепче связало наши народы.

Перескажем несколько отрывков из писем, пришедших к составителям книги со всей страны.

Чечня и Чувашия

Дружба Баши Элнакаева из чеченского села Шали и Николая Гришкина из Чебоксар началась в Сталинграде, когда они вместе ворвались в занятый немцами дом. До самой Победы они не расставались. Но найти друг друга смогли лишь спустя 40 лет. В 1980-х годах случайно в семейном архиве Гришкина нашелся адрес Элнакаева. Через некоторое время пришел ответ от боевого товарища из Чечни: «Я долго думал, что тебе ответить, - писал Элнакаев. - И решил отправить тебе то письмо, которое с моих слов ты написал в Сталинграде. Грамотой я не владел так хорошо, как автоматом». Вскоре друзья встретились.

Баши Элнакаев и Николай Гришкин.

Тыва

Тувинец Балчат Кусолик отправился на войну добровольцем из тогда еще не вошедшей в состав СССР Тывы. Из-за путаницы с именами его настоящую фамилию Тулуш заменили на Кусолик. Не знавший русского языка Балчат Балчимаевич поначалу думал, что украинская фамилия Кусолик - это русское имя. Когда же понял, что так обращаются к нему, пожал плечами и взял новую фамилию. Он освобождал Украину, Чехословакию. Дважды был ранен, но Победу встретил на фронте - в Германии.

Балчат Кусолик.

Марий Эл

Великая Отечественная сдружила двух Семенов - марийца Семена Федоровича Епанова и русского Семена Даниловича Котова. Семен Епанов погиб. Перед смертью он успел обняться с фронтовым товарищем. Семен Котов пообещал отомстить за друга. Через два месяца он в составе разведотряда совершил подвиг, за который получил орден Красной Звезды.

Семен Федорович Епанов и Семен Данилович Котов.

Ленинградская область

Эльга Фердинандовна Вимберг-Климберг родилась в эстонском селе в Ленинградской области. В октябре 1941 года она с подругами отправилась на фронт добровольцем. Но их направили помогать Ленинграду. Спать им разрешалось не более шести часов после двенадцатичасового рабочего дня, а затем еще шесть часов на заготовку дров, уборку, разгрузку... В самую страшную зиму 1942 года питание сократилось до тарелки похлебки с подобием хлеба, который они выпекали. Чтобы побороть цингу, заваривали хвою.

Затем было наступление - Луга, Кингисепп, Нарва, Таллин, Варшава. Победу Эльга Фердинандовна встретила в Германии.

Эльга Фердинандовна Вимберг-Климберг.

Московская область

Тамара Соломка, правнучка Зои Захаровны Цветковой, рассказала о прабабушке. Она отправилась связистом на фронт. Там Зоя Захаровна познакомилась с Леной, еврейкой по происхождению. Вместе девушки справлялись со всеми трудностями. Когда Зоя была ранена в ногу, Лена заботилась и помогала ей. Вместе они прошли Смоленск, Курск, Минск, Гомель, Чернигов, Кенигсберг, Варшаву и встретили Победу в Берлине. Вернулись на Родину и продолжали дружить до конца своих дней.

Зоя Захаровна Цветкова с подружкой Леной.

Одесса

Немец Николай Артурович Гехт родился на юге Украины. Когда началась война, его семью как потенциальных предателей выслали в Семипалатинскую область Казахстана. Но в 1942 году Николая Артуровича призвали. Через год забросили в Одессу, где он сдался гитлеровцам, рассказал им свою историю, утаив только то, что он военный разведчик. Его освободили и дали работу на судоремонтном заводе. В паре с другим советским немцем, Валерианом Эриховичем Бурзи, они подрывали военные суда. Взрывчатку им готовил в своей домашней лаборатории профессор-химик Одесского индустриального института Эдуард Ксаверьевич Лопатто.

Николай Артурович Гехт.

В августе 1944 года Николай Гехт уже в составе наступавших советских войск попал в засаду в Польше и погиб в бою.

Башкирия

Гульфия Загиддулина вспоминает про отца Хайруллу Шафикова - уроженца небольшой башкирской деревеньки. В 17 лет он попал на войну. Дважды в его дом приходили похоронки, но материнское сердце им не верило. И Хайрулла Набиуллович вернулся невредимым. До самой смерти они с украинцем Иваном Марченко поддерживали связь: переписывались, отправляли открытки и фотографии. А с другим сослуживцем, татарином Афгатом Хасановым, встретились на свадьбе своих детей.

Хайрулл Шафиков.

Ханты-Мансийский округ

Во время войны формировались оленно-транспортные батальоны. Они доставляли грузы, перевозили раненых, вытаскивали из болот сбитые самолеты...

Оленно-транспортные батальоны.

Илья Васильевич Анямов.

Об этом рассказала Раиса Гаврильчик, внучка бойца одного из таких батальонов - Ильи Васильевича Анямова.

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