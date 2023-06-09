Все для тебя - айфоны и букеты: чтобы получать от мужчин правильные подарки, нужно уметь их просить

В чем же суть этой хитрой науки - правильно просить у мужчины подарки? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Начнем, как обычно, с показательной истории. Живет в Подмосковье женщина по имени Марина. Не то чтобы несчастная, но личная жизнь не клеится. Не идет в ее сети мужик. А если и идет, то все какой-то прижимистый. Ни тебе цветов, ни подарков, ни финансовой помощи одинокой даме с дочерью-подростком. А вот ее подружка-одноклассница Лена, с которой Марина почитай уж 30 лет не разлей вода, от отсутствия приятных сюрпризов в материальном выражении никогда не страдала. Ни в старших классах, когда активно начала нравиться мальчикам, ни в институтские годы, ни потом уже, в «сознательном возрасте», меняя мужей. И что интересно, ни один кавалер по этому поводу не комплексовал. Ни подозрений из разряда «ты меня используешь», ни «тебе от меня нужны только деньги» - ничего такого даже близко. Казалось, мужчинам было приятно задаривать Елену.

Марина не завидовала. Разве только чуть-чуть. Для себя она придумала, что слишком независимая и гордая, чтобы «выпрашивать» у мужчин презенты - «не такая», словом. А чтобы мужик по собственной воле что-то подарил женщине, так это большая редкость. Так решила Марина. А Ленка… Ну что Ленка? Лиса беспринципная, хоть и подружка.

Намотай ему на ус

- Эта история на самом деле не про гордую женщину, а про закомплексованную. Которая не умеет, скажем так, качественно общаться с мужчинами, - уверен семейный психолог Эдуард Толохов. - Получать желаемое от мужчин, чтобы они при этом не чувствовали, что их используют, это большая женская наука. Кто-то ей «обучен» от природы, а кто-то постигает с помощью тренингов, советов подружек и женских журналов.

В чем же суть этой хитрой науки - правильно просить у мужчины подарки? Если коротко - в верном посыле, точном образе и чувстве благодарности. Ну а что вы хотели? Даме в современном мире приходится быть актрисой.

Часто женщины идут на хитрость. Увидела, допустим, в магазине красивые и недешевые туфельки и пишет сообщение как бы подруге, мол, ты посмотри, какое чудо, вот бы такие купить, но где ж столько денег взять! А потом как бы невзначай отправляет его не по адресу, а любимому мужчине. Упс, ошибочка, номер перепутала! «Извини, котик». А «котик», если он влюблен и не махровый жадюга (а таким хоть кол на голове теши), на ус намотал. И, глядишь, при случае пойдет и купит желаемый подарок.

Лена с первым - по природе, к слову, прижимистым - мужем всегда проворачивала один и тот же трюк: когда тот был сильно подшофе, краснел лицом и добрел, он почему-то переставал считать деньги и становился настоящим гусаром. Именно после самых «качественных» застолий у Лены появилась леопардовая шуба, новая кожаная сумка фирмы, слишком известной, чтобы ее называть, и сережки белого золота с топазом. Было бы и больше, но супруг в принципе пил только по важным поводам. И, что интересно, проснувшись поутру с похудевшим кошельком, он никогда не обижался на жену, которая, положа руку на сердце, корыстно использовала его слабость.

Не, все понятно, но шо конкрэтно

Или взять, например, намеки. Знатоки жизни и психологии уверяют, что всячески наводить мужчину на мысль о покупке подарочка - вполне рабочая схема. Пудрить мозги можно по-разному: допустим, умилительно вспоминать о том, как «папа маме все время делает милые сюрпризы, покупает все, на что упадет ее взгляд, боже, как это трогательно». Или, смотря, фильм, восторженно вскрикивать, тыча пальчиком в героиню, на которую по сюжету свалился от щедрот мужских нежданный-негаданный дар: «Какая же она счастливая, жаль, что так бывает только в кино». В теории так тоже можно делать. Но назвать этот способ универсальным нельзя. К превеликому сожалению прекрасного пола, не все мужчины способны на эмпатию. А если без звучных терминов, то многим вообще фиолетово на женские охи-ахи, брошенные в воздух.

Поэтому попросить напрямую, без выворачивания мужского мозга, - это лучший вариант. Но опять же, есть «просить», а есть «просить». Если женщина выбирает вариант ныть, канючить, уговаривать и, не дай бог, требовать, шансов получить обновку у нее немного. Такие штучки мужчины не любят.

- Нет, ну мужчина, конечно, может психануть и купить то, что из него выдавливают, - поясняет Эдуард Толохов. - Но, скорее всего, чувствовать себя при этом он будет некомфортно и нервно. Если стоит задача получить желаемое и при этом не развить в партнере комплекса «использованной вещи», просить подарки нужно так, чтобы мужчина верил, что купленная им обновка ему самому нужна не меньше, чем второй половине.

Другими словами, не «ну купи-и-и мне новый телефон!», а «если бы у меня был новый телефон с хорошей камерой, я могла бы тебе присылать свои интересные фото, ну ты понимаешь, мур».

СУТЬ ДЕЛА

И не забывайте добавить к этому безмерное чувство благодарности, обязательно подкрепленное словами (и делами, мур), мужчины будут одаривать, и одаривать, и одаривать своих женщин, еще и удовольствие от процесса получать.