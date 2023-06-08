Дмитрий Маликов: «Любимая песня моего пятилетнего сына - «Это Сан-Франциско, город в стиле диско». Не понимаю, где он ее услышал!»

Дмитрий Маликов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- 24 июня у вас состоится большой концерт «35 лет на сцене»…

- Да, в Зеленом театре ВДНХ. Потому что мой первый в жизни концерт состоялся 35 лет назад именно в Зеленом театре. Правда, то был Зеленый театр парка имени Горького, а сегодня мы выбрали ВДНХ - там все сейчас удобнее. Но хочется поймать такое же ощущение улицы, open air, летней Москвы… Есть возможность обновить свои старые песни, все этапы своего творчества обойти, - потому что очень многие песни, популярные в свое время, оказались подзабыты и мной, и аудиторией. И я к ним возвращаюсь.

- Что точно прозвучит? «Ты моей никогда не будешь», например?

- Как раз с нею я вышел на эстраду в 1988 году, 24-25 июня. Там было две песни, «Ты моей никогда не будешь» и «Лунный сон». С того времени «Ты моей никогда не будешь» у меня в репертуаре, а вот «Лунный сон» я 30 лет не исполнял. Поэтому сейчас попытаюсь ее реанимировать.

- Я помню начало 90-х годов: тогда сначала все начали говорить о Маликове - поп-исполнителе, а потом вдруг выяснилось, что у вас консерваторское образование, и те девочки, которые слушали «Ты моей никогда не будешь», пришли…

- …на мой выпускной вечер в консерваторию. Я играл прелюдию, хорал и фугу Франка, очень сложное произведение, потом несколько этюдов Рахманинова, что-то из Баха… Малый зал консерватории был полон, а он не такой уж и маленький. И, конечно, девушки пришли на меня. А потом, когда я закончил, все встали и ушли. Я, честно говоря, переживал, думал, что это скажется на моих оценках не в лучшую сторону. У меня тогда уже была машина: я гастролировал, собирал стадионы, и мне в Тольятти дали возможность купить «девятку» по госцене. Я приезжал на этой машине в консерваторию, но ставил ее подальше, чтобы не воображать. Я старался себя вести не то чтобы предельно скромно, но, по крайней мере, не выпячиваться. Во-первых, это есть в моем характере, во-вторых, зачем раздражать людей, - тем более, масса ребят жили в общежитии, на стипендию…

- Вы еще и снимались в кино тогда, в фильме Александра Прошкина «Увидеть Париж и умереть». Многие пророчили вам кинокарьеру.

- Вы знаете, я всегда мечтал и мечтаю писать музыку для кино. Моя инструментальная музыка - во многом музыка для несуществующего фильма. У меня есть опыт создания саундтрека к большому сериалу «И все-таки я люблю». Там много очень хороших актеров, где-то десять лет назад он прошел, этот сериал, и повторяется периодически. А вообще, что касается кинокарьеры – каждый должен заниматься своим делом. И когда я снялся в кино, шел 1992 год, время было переломное. Закончился первый этап моего творчества и начался второй: дискотеки, ночные клубы, казино, корпоративы – немножко буржуазная жизнь. Я помню, у меня костюмы появились Версаче – такие первые красивые, очень классные…

Певец готовится к большому концерту «35 лет на сцене». Фото: Борис КУДРЯВОВ

- То есть, попробовали кино, – и сказали: «Спасибо, я понял, как это делается, до свидания».

- Я понял, что это очень сложно. Это колоссальный труд, и я не завидую работе актера. Нужно очень сильно это любить, чтобы этим заниматься. Вот я много снимаюсь в рекламе, - кино и видеоклипы дали мне большой опыт, который сейчас оказывается полезен. Ведь в рекламных роликах тоже нужно исполнять актерские мини-задачи, пусть не такие сложные, как в кино. Не нужно полностью перевоплощаться, но, тем не менее, эти задачи есть! Вообще-то я пытаюсь из любого дела, которым занимаюсь, извлечь удовольствие, кайфовать. Даже ведение передачи «Спокойной ночи, малыши» в течение трех лет дало мне бесценный опыт. Потому что это очень тренирует память. У нас не было суфлера и нужно было выучить наизусть весь текст. Программа достаточно большими кусками снималась, а у меня память нормальная, но не выдающаяся… И потом, я общался с детьми, а они чувствуют любую фальшь. И люди, которые снимают эту передачу, об этом знают, поэтому стараются правильно все преподнести, искренне. Я в принципе стараюсь быть искренним человеком, таким и являюсь, но общение с детьми требует особого внутреннего настроя, в плохом настроении общаться с ними нельзя. Поэтому я рад и этому опыту.

- Вообще, у вас вид абсолютно счастливого человека, который 35 лет занимается только тем, что нравится.

- С одной стороны, да. С другой, все, чем я занимаюсь, сопряжено с определенными трудностями и с большим количеством работы. Все не так просто и не так гладко, как кажется.

- По крайней мере, мук творчества не видно.

- Почему? Муки творчества есть. Особенно это касается новых песен. А они появляются. Просто раньше каждая песня становилась хитом, а сейчас не каждая. От взрослых артистов песни хуже заходят.

- Действительно, не совсем понятно, о чем петь человеку за 50, так, чтобы это зашло. О любви? О любви к МФЦ? О любви к рыбалке?

- Петь надо о любви, конечно. Есть проблема аудитории. Очень хочется ее по возможности омолодить. Я считаю, что самая активная аудитория – это все-таки люди, условно говоря, от 25 до 45. Понятно, что моя целевая аудитория - люди в возрасте около 50, но мне хочется все-таки помоложе. Это не очень получается. И я работаю над этим.

- Если условная INSTASAMKA скажет: «Дима, давайте что-нибудь вместе сделаем», и вы поймете, что это может привлечь молодую аудиторию, вы согласитесь?

- Я много раз подумаю. Не всякий дуэт с молодым артистом дает тебе расширение аудитории. Или он дает разовый эффект, или не в ту сторону ее расширяет… Мне, скорее, интересно сделать что-то с артистом более взрослого поколения, условно, с Бастой, нежели с кем-то, кто ориентирован на 15-летних.

- Утром Дмитрий Маликов просыпается. У него есть какой-то распорядок дня? «Вот сегодня надо блог записать, потом на студию поехать», - или все спонтанно?

- Каждый день - разные дела. Иногда концерты, иногда - съемки, интервью или студийная работа. Но утро у меня сейчас начинается где-то без пятнадцати восемь. Я просыпаюсь вместе с женой, она идет готовить кашу ребенку, а я его поднимаю, одеваю и в 8.30 мы его вместе отвозим в детский сад. Это такой наш ритуал. После этого мы возвращаемся, я пью кофе, иду на прогулку или в зал – у меня небольшой тренажерный зал в доме – и делаю набор своих несложных упражнений где-то на полчасика. Потом, если есть время, сажусь к роялю, что-то играю, повторяю, сочиняю… В последнее время у меня больше рождается фортепианная музыка. В прошлом году вышло два альбома, «Парад планет» и «Отражение». Оба инструментальные. Но песни тоже появляются… Вот сейчас я со Славой Бодолика работаю, из бывшего «Премьер-министра», он две песни написал очень хороших, на мой взгляд. Месяц назад вышла песня «Волшебная»… Где-то раз в полгода я стараюсь выпускать песню.

- Есть что-то в современной музыке, что вас удивляет?

- Трудно сказать. Вот, например, у Def Leppard вышел новый альбом. Играют свой поп-рок и хорошо. Каждому овощу есть свой фрукт, как говорится… Я вот составляю плей-лист, он у меня называется «Самолет», потому что я часто в самолете слушаю музыку. Она там настолько разная – начиная от хора Сретенского монастыря, который исполняет «Степь да степь широкая», от которой у меня мурашки и на слезы пробивает, и заканчивая Майклом Болтоном, который «Джорджию» поет потрясающе! Или современные танцевальные миксы, которые в клубах звучат. Я позавчера из Екатеринбурга прилетел, как раз там выступал в клубе и после меня такая музыка классная была – очень танцевальная, забойная, которая мне тоже нравится.

- Ваши родные придут на ваш концерт 24 июня?

- Я хотел бы, чтобы сестра, Инна, на него приехала, чтобы родители были, чтобы [мой сын] Марк маленький тоже пришел. Мне кажется, ему понравится. Ему сейчас 5 лет, у него его любимая песня «Это Сан-Франциско – город в стиле диско». Не знаю, где он ее услышал, но он даже умеет на пианино играть ее одним пальцем!