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9 июня 2023 3:55

"Писала, что вышла замуж в Италии": черные риэлторы годами продавали элитные квартиры пропавшей и убитой бизнесвумен

Исчезнувшую бизнесвумен никто не искал целых пять лет, пока черные риелторы продавали ее элитные московские квартиры
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Светлана пропала, но никто из ее многочисленных знакомых долгое время не думал, что случилось что-то ужасное.

Светлана пропала, но никто из ее многочисленных знакомых долгое время не думал, что случилось что-то ужасное.

Фото: Соцсети

Первый вопрос, который возникает, глядя на фото: неужели эта женщина была так одинока, что ее столько лет никто не искал? Светлана Халяпова (на момент исчезновения в 2017 году ей было 48 лет) - яркая блондинка, владелица преуспевающей фирмы и трех элитных квартир в Москве. Завидная невеста!

- Света нам писала, что улетела в Италию, вышла замуж за богатого человека и счастлива! - говорят друзья.

На самом деле Халяпова была уже мертва, но кто-то еще несколько лет продолжал отвечать от ее имени знакомым в мессенджерах. А параллельно творилась какая-то чертовщина с принадлежащей ей недвижимостью.

«РОЖАТЬ БЕЗ МУЖА - ГРЕХ»

Светлана Халяпова родом из Уфы. В Москву перебралась в 1990-е, убежав от неудачного бездетного брака. Устроилась менеджером в ресторан «Узбекистан», потом открыла свою фирму по кейтерингу.

- Одним из источников доходов для Светы стала перепродажа недвижимости, - рассказывает «КП» друг Халяповой Дмитрий Жуков. - Она покупала квартиры на стадии строительства. Затем нанимала бригаду строителей и делала по своему проекту дизайнерский ремонт, перепродавала жилье с хорошей прибылью.

Несколько раз в год Светлана с упоением путешествовала - Италия, Испания, Греция, Франция. А вот с мужчинами не везло.

- Я убеждала ее: годы идут, пора рожать, пусть даже для себя, - вспоминает знакомая. - Но она женщина верующая, мусульманка. Говорила, что без мужа рожать - грех.

СТРАННЫЕ ФОТО

В 2017 году Светлана внезапно перестала общаться со своей компанией.

- Я писала, спрашивала, куда она пропала, - говорит еще одна подруга, Ольга Панченко. - Ответ пришел через несколько месяцев. Света написала, что вышла замуж за итальянца и переехала к нему.

На телефонные звонки женщина не отвечала. Знакомые пожимали плечами: мало ли, занят человек. Последнее сообщение пришло от Светланы в марте 2020 года. Она написала, что на время пандемии они с мужем улетели на Сейшелы, чтобы переждать.

- В 2021-м с аватарки Светы пропала ее фотография. У меня возникло нехорошее предчувствие. Начали общаться с общей знакомой, она сказала, что Света прислала ей новые фото из Италии. Когда я их увидела, поняла, точно что-то не так. Это были старые фото из Греции. Я попросила Диму Жукова съездить в квартиру Светы.

Дверь никто не открыл. Старшая по подъезду рассказала Жукову, что в квартире до недавнего времени жила семейная пара - Вячеслав Соколов с женой. Этот мужчина рассказывал соседям, что он «управляющий Халяповой», следит за ее квартирами, сдает в аренду, а денежки отправляет хозяйке.

- Я уговорил женщину вскрыть почтовый ящик Светы, а оттуда посыпались долговые платежки на сотни тысяч рублей!

Переписка от имени пропавшей велась несколько лет.

Переписка от имени пропавшей велась несколько лет.

В ПОЛИЦИЮ ПРИШЕЛ НОТАРИУС

Жуков сразу пошел в полицию писать заявление о пропаже. Там, как ему показалось, отнеслись к истории прохладно. Поэтому начал писать в прокуратуру, Следственный комитет. Но результата это не принесло.

Вскоре стало известно, что есть некое уголовное дело, связанное с Халяповой. Выяснилось, все три ее квартиры (двушка на Таганке и две студии в элитном ЖК в Новой Москве) кто-то уже успел продать.

- В поле зрения полиции попала группа черных риелторов, которые осуществляли сделки с имуществом Халяповой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

По документам выходило, будто всеми процессами руководила сама Светлана. Это было в 2018 - 2020 годах.

Однако есть все основания полагать, что Светлана была убита еще в 2017 году. По версии следствия, одна из женщин из группы черных риелторов могла гримироваться и переодеваться в Халяпову, чтобы не вызвать лишних вопросов. При этом на след преступников полицию вывел столичный нотариус, которому участники банды принесли на оформление документы.

- У мужчины одна из доверенностей вызвала вопросы, и он отказался заверять бумаги, - говорит источник. - А после сообщил в полицию.

ТЕЛО ПРЯТАЛ В ДИВАНЕ

Знакомые Халяповой еще в 2021 году начали подозревать, что к ее исчезновению причастен тот самый Соколов. В окружение Светланы он попал через бригаду рабочих, которые делали ремонт в ее квартирах.

- Этими работами заведовал мужчина по имени Рашид, - говорит Ольга Панченко. - Он набирал бригады. Именно он, как мы подозреваем, познакомил Свету с Соколовым.

Соколов на первый взгляд обычный работяга. Как стало известно, однажды он предложил Халяповой выкупить ее квартиру на Таганке. Та согласилась и даже разрешила Соколову временно пожить там.

- Мы полагаем, что между ними произошла ссора - возможно, не сошлись в цене, - и он ее убил, - говорит Жуков.

Сам Соколов ударился в бега еще до того, как его начали искать полицейские. Версию про убийство силовикам подтвердила его жена. Она рассказывала, что Вячеслав однажды признался ей: я убил Халяпову. Тело прятал в раскладном диване, а затем вынес куда-то в большой сумке.

- Мне кажется, убивая, он еще не понимал, что делать дальше. А уже в процессе вышел на этих черных риелторов. Писать несколько лет с телефона Светланы - он бы до такого не догадался. Это делал кто-то более хитрый и ушлый.

Ольга Панченко объясняет, что друзья хотели бы найти тело Светланы, чтобы похоронить ее нормально.

- Родственники Халяповой в этих поисках никак не участвуют?

- Их, по сути, и нет. Мама умерла при родах. Отец скончался лет десять назад. У Светы есть сводная сестра, но она и слышать ничего не хочет. Они не были близки. Поэтому у Светы остались только мы...

Вячеслава Соколова объявили в розыск лишь буквально на днях. Теперь его официально подозревают. Предположительно он может скрываться либо на Урале, откуда родом его супруга, либо в Узбекистане, гражданином которого он является.

А вот дело черных риелторов уже дошло до суда. Скоро им должны вынести приговор.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ