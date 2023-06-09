"Писала, что вышла замуж в Италии": черные риэлторы годами продавали элитные квартиры пропавшей и убитой бизнесвумен

Светлана пропала, но никто из ее многочисленных знакомых долгое время не думал, что случилось что-то ужасное. Фото: Соцсети

Первый вопрос, который возникает, глядя на фото: неужели эта женщина была так одинока, что ее столько лет никто не искал? Светлана Халяпова (на момент исчезновения в 2017 году ей было 48 лет) - яркая блондинка, владелица преуспевающей фирмы и трех элитных квартир в Москве. Завидная невеста!

- Света нам писала, что улетела в Италию, вышла замуж за богатого человека и счастлива! - говорят друзья.

На самом деле Халяпова была уже мертва, но кто-то еще несколько лет продолжал отвечать от ее имени знакомым в мессенджерах. А параллельно творилась какая-то чертовщина с принадлежащей ей недвижимостью.

«РОЖАТЬ БЕЗ МУЖА - ГРЕХ»

Светлана Халяпова родом из Уфы. В Москву перебралась в 1990-е, убежав от неудачного бездетного брака. Устроилась менеджером в ресторан «Узбекистан», потом открыла свою фирму по кейтерингу.

- Одним из источников доходов для Светы стала перепродажа недвижимости, - рассказывает «КП» друг Халяповой Дмитрий Жуков. - Она покупала квартиры на стадии строительства. Затем нанимала бригаду строителей и делала по своему проекту дизайнерский ремонт, перепродавала жилье с хорошей прибылью.

Несколько раз в год Светлана с упоением путешествовала - Италия, Испания, Греция, Франция. А вот с мужчинами не везло.

- Я убеждала ее: годы идут, пора рожать, пусть даже для себя, - вспоминает знакомая. - Но она женщина верующая, мусульманка. Говорила, что без мужа рожать - грех.

СТРАННЫЕ ФОТО

В 2017 году Светлана внезапно перестала общаться со своей компанией.

- Я писала, спрашивала, куда она пропала, - говорит еще одна подруга, Ольга Панченко. - Ответ пришел через несколько месяцев. Света написала, что вышла замуж за итальянца и переехала к нему.

На телефонные звонки женщина не отвечала. Знакомые пожимали плечами: мало ли, занят человек. Последнее сообщение пришло от Светланы в марте 2020 года. Она написала, что на время пандемии они с мужем улетели на Сейшелы, чтобы переждать.

- В 2021-м с аватарки Светы пропала ее фотография. У меня возникло нехорошее предчувствие. Начали общаться с общей знакомой, она сказала, что Света прислала ей новые фото из Италии. Когда я их увидела, поняла, точно что-то не так. Это были старые фото из Греции. Я попросила Диму Жукова съездить в квартиру Светы.

Дверь никто не открыл. Старшая по подъезду рассказала Жукову, что в квартире до недавнего времени жила семейная пара - Вячеслав Соколов с женой. Этот мужчина рассказывал соседям, что он «управляющий Халяповой», следит за ее квартирами, сдает в аренду, а денежки отправляет хозяйке.

- Я уговорил женщину вскрыть почтовый ящик Светы, а оттуда посыпались долговые платежки на сотни тысяч рублей!

Переписка от имени пропавшей велась несколько лет.

В ПОЛИЦИЮ ПРИШЕЛ НОТАРИУС

Жуков сразу пошел в полицию писать заявление о пропаже. Там, как ему показалось, отнеслись к истории прохладно. Поэтому начал писать в прокуратуру, Следственный комитет. Но результата это не принесло.

Вскоре стало известно, что есть некое уголовное дело, связанное с Халяповой. Выяснилось, все три ее квартиры (двушка на Таганке и две студии в элитном ЖК в Новой Москве) кто-то уже успел продать.

- В поле зрения полиции попала группа черных риелторов, которые осуществляли сделки с имуществом Халяповой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

По документам выходило, будто всеми процессами руководила сама Светлана. Это было в 2018 - 2020 годах.

Однако есть все основания полагать, что Светлана была убита еще в 2017 году. По версии следствия, одна из женщин из группы черных риелторов могла гримироваться и переодеваться в Халяпову, чтобы не вызвать лишних вопросов. При этом на след преступников полицию вывел столичный нотариус, которому участники банды принесли на оформление документы.

- У мужчины одна из доверенностей вызвала вопросы, и он отказался заверять бумаги, - говорит источник. - А после сообщил в полицию.

ТЕЛО ПРЯТАЛ В ДИВАНЕ

Знакомые Халяповой еще в 2021 году начали подозревать, что к ее исчезновению причастен тот самый Соколов. В окружение Светланы он попал через бригаду рабочих, которые делали ремонт в ее квартирах.

- Этими работами заведовал мужчина по имени Рашид, - говорит Ольга Панченко. - Он набирал бригады. Именно он, как мы подозреваем, познакомил Свету с Соколовым.

Соколов на первый взгляд обычный работяга. Как стало известно, однажды он предложил Халяповой выкупить ее квартиру на Таганке. Та согласилась и даже разрешила Соколову временно пожить там.

- Мы полагаем, что между ними произошла ссора - возможно, не сошлись в цене, - и он ее убил, - говорит Жуков.

Сам Соколов ударился в бега еще до того, как его начали искать полицейские. Версию про убийство силовикам подтвердила его жена. Она рассказывала, что Вячеслав однажды признался ей: я убил Халяпову. Тело прятал в раскладном диване, а затем вынес куда-то в большой сумке.

- Мне кажется, убивая, он еще не понимал, что делать дальше. А уже в процессе вышел на этих черных риелторов. Писать несколько лет с телефона Светланы - он бы до такого не догадался. Это делал кто-то более хитрый и ушлый.

Ольга Панченко объясняет, что друзья хотели бы найти тело Светланы, чтобы похоронить ее нормально.

- Родственники Халяповой в этих поисках никак не участвуют?

- Их, по сути, и нет. Мама умерла при родах. Отец скончался лет десять назад. У Светы есть сводная сестра, но она и слышать ничего не хочет. Они не были близки. Поэтому у Светы остались только мы...

Вячеслава Соколова объявили в розыск лишь буквально на днях. Теперь его официально подозревают. Предположительно он может скрываться либо на Урале, откуда родом его супруга, либо в Узбекистане, гражданином которого он является.

А вот дело черных риелторов уже дошло до суда. Скоро им должны вынести приговор.