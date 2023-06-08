Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Билалов умело бьет врага без потерь

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Победа — враг войны», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Дисциплина — мать победы».

ОБЕСПЕЧИЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ СВЯЗЬ

Сержант Иван Габдт

«Сержант Иван Габдт выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах подразделения российских мотострелков. Колонна, в составе которой находился Иван, совершая марш в заданный район, подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов. В ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда была повреждена станция связи. Несмотря на постоянный огонь артиллерии боевиков, Иван, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделения связью. По организованным каналам связи оперативно были переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский залп. Мужественные и профессиональные действия сержанта Ивана Габдта позволили отразить атаку противника и обеспечить своевременное продвижение российских войск на заданные рубежи».

СПАС РАНЕНЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Лейтенант Константин Елисеев

«Начальник медицинского пункта лейтенант медицинской службы Константин Елисеев в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выполнял боевую задачу по оказанию первой врачебной помощи раненым военнослужащим, чем обеспечил сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Получив команду выдвинуться в район образовавшихся санитарных потерь, оценив обстановку, несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью, Елисеев благодаря высоким профессиональным навыкам, оказал первую врачебную помощь 5 военнослужащим, спланировав и реализовав безопасную эвакуацию на следующий этап оказания медицинской помощи. Мужество, отвага, а также качественное выполнение обязанностей лейтенантом Константином Елисеевым позволили не допустить безвозвратных потерь среди раненых военнослужащих».

УМЕЛО БЪЕТ ВРАГА БЕЗ ПОТЕРЬ

Старший лейтенант Ильфат Билалов

«За время участия в специальной военной операции в условиях, сопряженных с риском для жизни, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, проявляя военную смекалку, старший лейтенант Ильфат Билалов мужественно и отважно выполнял свои должностные обязанности, грамотно руководя вверенным ему взводом. В ходе освобождения территорий Донбасса взвод Ильфата выполнил более 120 огневых задач по поражению военных объектов, вооружения, военной и специальной техники, а также живой силы противника. Его подчиненными было уничтожено более 43 единиц военной техники и большое количество пехоты противника. За время выполнения задач в ходе специальной военной операции Ильфат Билалов не допустил гибели подчиненного личного состава. За личное мужество и профессионализм, проявленные при выполнении задач награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами».

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