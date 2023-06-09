Афиша июня

Волонтерский проект

Республики Кавказского федерального округа,

25 июля - 3 августа.

Это международное мероприятие проходит на Кавказе с 2016 года. Его главная цель - укрепление межнационального согласия. А достигается оно, по замыслу организаторов, через совместный общественно полезный труд и просвещение, сближение народов, диалог, взаимопомощь в восстановлении древних памятников.

Программа позволяет участникам узнать о традициях новых для них культур. Они смогут стать слушателями мастер-классов по гончарному делу, ювелирному искусству, кавказским танцам. Они посетят достопримечательности, познакомятся с интересными старинными обрядами.

Всероссийский молодежный межнациональный лагерь

Чебоксары, 21 - 25 июня

Площадка для межкультурного обмена между талантливой молодежью разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, приемов и навыков, в том числе на национальных языках.

Программа Лагеря состоит из двух этапов: отборочного и образовательного. Предусмотрено восемь тематических направлений: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно-прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюдо национальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальный фольклор».

По итогам отборочного этапа жюри отберет 150 работ для участия в образовательной программе.

Образовательный этап пройдет с 21 по 25 июня с участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей.

Кроме того, участников ждут эстафеты, челленджи, лекции на тему мотивации и саморазвития, встречи с интересными людьми, посвященные особенностям исторического и этнокультурного многообразия России, вопросам государственной национальной политики, психологии межнациональных отношений, этнопсихологии, а также насыщенная культурная программа.

Детский культурно-образовательный проект

Крым, 28 мая - 18 июня.

Прекрасная возможность для ребят и отдохнуть в детском центре «Артек», и узнать много нового. «Мы - Россия» - инновационный проект по сохранению традиционных культур и навыков, в том числе коренных народов России. Проект задуман для формирования общероссийской гражданской идентичности, воспитания патриотизма.

Но главное здесь - межнациональное общение и возможность завести друзей среди ребят разных национальностей.

В рамках дополнительной программы дети смогут повысить уровень знаний о традициях и культуре многонационального народа России, принять участие в программе, направленной на изучение языков, географии и государственного устройства нашей страны.

Санкт-Петербург,

25 - 30 июня.

В 2023 году Конгресс антропологов и этнологов России (XV КАЭР) пройдет в обновленном формате: вместо главной темы в его поле зрения окажется многообразие направлений, представляющих профессиональный интерес для сообщества антропологов и этнологов России. Важная задача Конгресса - обсуждение основных течений и достижений в области отечественной и мировой социально-культурной антропологии и этнологии. В связи с чем организаторы рекомендуют заявителям секций (круглых столов и иных мероприятий) представить наиболее важные и актуальные, с их точки зрения, проекты.

К участию в Конгрессе предполагается привлечь ученых из всех регионов и профильных научных центров России.

Нижний Новгород

9 - 12 июня.

Федеральное агентство по делам национальностей совместно с правительством Нижегородской области проводят ежегодный окружной форум «Многонациональная Россия», приуроченный к празднованию Дня России.

В этом году Нижний Новгород получил статус «Молодежная столица - 2023». Поэтому Форум будет посвящен укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, профилактике распространения идей экстремизма в молодежной сфере.

В рамках программы Форума участники обсудят с ведущими экспертами актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействие власти и общества в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также поделятся опытом. Кроме того, они получат возможность посетить Фестиваль русской культуры, традиций и гостеприимства.

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