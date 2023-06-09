Кудрявцева призналась, что не надеялась прожить 10 лет в браке с молодым мужем

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров десять лет назад сыграли свадьбу. По случаю годовщины телеведущая поделилась в соцсетях историей знакомства с мужем и опубликовала редкие семейные фото. Звезда экрана призналась, что даже не надеялась прожить с супругом так долго. Лера нежно поздравила любимого с круглой датой и вспомнила, как начинался их роман.

«В 2012 году кроме работы и дома я ничего не видела. И вот решили летом с девочками выбраться «в люди». Сидели большой компанией, и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно, пыталась развернуться поудобнее, чтоб его рассмотреть. Как потом утверждал, я ему строила глазки (врет)», - вспоминает Лера.

По словам Кудрявцевой, Игорь, «хлопнув рюмашку», подошел к ней познакомиться. Телеведущая не скрывает, что ее всегда беспокоила большая разница в возрасте с Макаровым – 16 лет. Но если бы она послушала многочисленных советчиков и не ответила Игорю взаимностью, то сейчас не была бы так счастлива.

«Я была женщина (старая) красивая, он (глупый) молодой. 16 лет разница в возрасте. Что я только не слышала. Ему боялись говорить, кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил… Короче, к чему это все? Твой человек или не твой. Все. Ничего другого нет, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то, - считает звезда. - Думали ли мы, что наш союз доживет до оловянной свадьбы? Вряд ли».

Свадьба телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Лера не раз говорила, что в их союзе она чувствует себя более молодой. Телеведущая даже в шутку называет мужа «нудноватым стариком-домоседом».

«Полет нормальный, иногда с турбулентными зонами. Прем дальше. Игорь, спасибо, что взял в жены придурошную», - с юмором поблагодарила мужа 52-летняя Кудрявцева.

С самой свадьбы супруги мечтали о детях, но, по словам Леры, у них ничего не получалось. Тогда телеведущая согласилась на ЭКО, и третья попытка оказалась удачной. В 2018 году у пары родилась дочь Мария.

От первого брака с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком у Леры есть сын - 33-летний Жан. Он уже сделал знаменитую блондинку бабушкой: в мае 2018 года у телеведущей появился внук Лев.