Такер Карлсон обвинил соцсети в легализации педофилии

Такер Карлсон выпустил второй выпуск своего шоу

Уволенный с американского телеканала Fox News журналист Такер Карлсон выпустил в Твиттере второй выпуск своего шоу.

В нем он изложил свое видение на изменение границ табу в современном американском обществе.

Карлсон уверен, что соцсети используют алгоритмы, позволяющие распространять им неоднозначный контент, из-за чего в США все мягче и спокойней стали воспринимать педофилию.

А вот личная жизнь американских политиков, наоборот, по мнению Карлсона, стала табуизированной, то есть темой, на которую нельзя говорить и которую можно обсуждать. В частности, он назвал личную жизнь бывшего президента США Барака Обамы «странной и жутковатой».

Досталось от Карлсона и действующему главе Белого дома.

- «Идеология белого превосходства – самая опасная угроза для Америки», - говорит Байден. Это опасней, чем ядерная война с Россией? Это опасней, чем деятельность мексиканских наркокартелей, унесшая жизни сотен тысяч американцев? То, что говорит Байден, - это ужасно! – подвел итог журналист.

12-минутный выпуск шоу, выложенный в Твиттере вчерашним вечером, набирает миллионные просмотры. Первый выпуск за сутки посмотрели 55 млн. человек.